Cengiz Gökçel: Mersin'deki PTT Tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Ranta Kurban Edilmek İsteniyor

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'in Yenişehir ilçesinde PTT tesislerinin bulunduğu araziyi konut ve ticaret yapılaşmasına açma girişimine tepki göstererek, "Mersin'in incisi konumundaki Yenişehir sahil yolunun sonunda bulunan PTT tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ranta kurban edilmek isteniyor. Bir Mersinli olarak, Mersinlilerin hakkı olan bu alanı ranta açtırmayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Mersin'in Yenişehir ilçesinde PTT tesislerinin bulunduğu araziyi 'kamu hizmet alan' olmaktan çıkartıp konut ve ticaret yapılaşmasına açma girişimine tepkiler sürüyor. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, söz konusu tesislerde bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BURAYI BETONA, GRİYE BOYAMAK İSTİYORLAR"

"Mersin'in incisi konumundaki Yenişehir sahil yolunun sonunda bulunan PTT tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ranta kurban edilmek isteniyor. Bu güzelim alanı, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21 Haziran 2021 tarihinde oybirliği ile 'kamu alanı' olarak belirlenen bu yeri, 'ticaret artı konut' olarak imarını değiştirerek burayı betona, griye boyamak istiyorlar.

"BU YEŞİL ALANI SİZE KATLETTİRMEYECEĞİZ"

Bu rantı engelleyeceğiz. Bir Mersinli olarak, Mersinlilerin hakkı olan bu alanı ranta açtırmayacağız. Mersin Büyükşehir Meclisi'nin arkasından dolanarak, Mersinlinin olan bu yeşil alanı size katlettirmeyeceğiz. Bununla ilgili Meclis'te de her yerde de mücadele edeceğiz. ve bu alanı 'yeşil alan' olarak korumaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 8 Haziran'da yapılan belediye meclisi toplantısında, PTT tesislerinin bulunduğu arazinin konut ve ticari yapılaşmaya açılma girişimine, "Bu memleket sizin babanızın malı mı" diye tepki göstermişti.

Seçer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da "Belediye meclisimizin 14.06.2021 tarihinde 'kamu hizmet alanı' olarak oybirliği ile onayladığı 14 bin 589 metrekarelik sahilimizdeki cazibe alanı PTT tesislerini, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğrudan 'ticaret artı konut' alanına çevirmek istiyor. Nedir bu beton ve rant aşkı" demişti.