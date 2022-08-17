Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında ve nereli? Cengiz Ünder biyografisi! - Son Dakika
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Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında ve nereli? Cengiz Ünder biyografisi!

17.08.2022 15:34
Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında ve nereli? Cengiz Ünder biyografisi!

Ünlü futbolcu Cengiz Ünder Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Orta saha pozisyonunda görev alan Cengiz Ünder kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında ve nereli?

Türk futbolcu Cengiz Ünder, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan Buruk'un Cengiz Ünder'i Galatasaray'a transfer olması için ikna etmesi bekleniyor. Bununla birlikte, Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında ve nereli? Cengiz Ünder biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder (d. 14 Temmuz 1997, Sındırgı), Türk futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir.

1997'de dünyaya gelen Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydikten sonra 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu FK altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıkan Cengiz, 23 Aralık 2014'te ise Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe karşısında ilk 11'de başladı. Bu maçta dikkat çeken Cengiz, ertesi hafta sonunda ise ilk lig maçına Manisaspor karşısında çıktı.

2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul Başakşehir formasıyla ilk resmi maçına HNK Rijeka karşısında çıktı ve 14 dakika sahada kaldı.

Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında ve nereli? Cengiz Ünder biyografisi!
Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında ve nereli? Cengiz Ünder biyografisi!
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Son Dakika Soğuk Haber Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında ve nereli? Cengiz Ünder biyografisi! - Son Dakika


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