Cenk Tosun: "Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Cenk Tosun: 'Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım' - Son Dakika Spor

Cenk Tosun: "Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım"

6 saat önce

En sevdiği sanatçılardan en iyi anlaştığı oyunculara, en sevdiği yemekten neden 23 numara giydiğine kadar birçok soruyu yanıtlayan Cenk Tosun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: En çok sevdiği sanatçılar: Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses, SılaTeknen olsaydı adı...

Cenk Tosun:

En sevdiği sanatçılardan en iyi anlaştığı oyunculara, en sevdiği yemekten neden 23 numara giydiğine kadar birçok soruyu yanıtlayan Cenk Tosun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

En çok sevdiği sanatçılar: Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses, Sıla

Teknen olsaydı adı ne olurdu: Tosun Paşa

"İLK ALDIĞIM FORMA, BEŞİKTAŞ FORMASIYDI"

İlk aldığı forma: Beşiktaş forması. Babamın bir arkadaşı vardı, hasta bir Beşiktaşlı. Beni Beşiktaşlı yapan da o. Hangi isim ve numara vardı hatırlamıyorum ama Sergen Yalçın olabilir.

Maç öncesi ritüelin var mı: Takım otobüsüyle stada giderken en son eşim ve babamı görüntülü ararım, çocukları görürüm, babamı görürüm, onların duasını alıp öyle çıkarım maça

"OĞLUMUN FUTBOLCU OLMASINI İSTERİM"

Oğlunun futbolcu olmasını ister misin: İsterim. Sırtında neden Tosun, 23 numaralı formayla oynamasın? Oynaması beni çok mutlu eder.

Neden 23 numara: Gaziantepspor'a devre arası gelmiştim, çok seçenek yoktu. En çok hoşuma giden 23 numaraydı. Michael Jordan, David Beckham gibi isimler giyiyordu. İlk sezonum da iyi geçince uğurlu numaram olarak geçti.

Hangi futbolcualrla aynı takımda olmak isterdin: Zinedine Zidane. Ronaldinho. Brezilyalı Ronaldo.

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİYDİ"

Benfica golü sonrası neler yaşadın: 3-4 gün uyumadım, ben bunu nasıl yaptım diye. Hayal gibi geliyordu. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir turnuva. Böyle bir turnuvada böyle bir gol atmak muhteşemdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi galiba.

Ronaldo mu, Messi mi: Bence Ronaldo.

"PREMIER LİG'DEKİ EN İYİ OYUNCU DE BRUYNE"

Premier Lig'deki en favori oyuncusu: Kevin de Bruyne.

Premier Lig'de en yakın olduğu takım arkadaşların: Everton'dan Stekelenburg, Coleman, Crystal Palace'dan Van Anholt.

Beşiktaş'tan en çok kimi özledin: Atınç, Necip, Oğuzhan, Olcay, Tolga Zengin, Caner. Hem saha içi, hem saha dışında hep birlikteydik, bir aile gibiydik.

"GALATASARAY MAÇINA ÇIKARKEN ÜZERİMDE GERGİNLİK VARDI"

Galatasaray - Beşiktaş maçı anısı: Çarşamba günü düğünüm vardı. Cumartesi de Galatasaray ile çok kritik maça çıkacaktık. Maça çıkarken üzerimde gerginlik vardı, yenilirsek ihale bana kalır diye. Oyuna sonradan girdim, topu Mario Gomez'e çıkarttım, o da golü attı. Orada 'Oh be' dedim. Galatasaray ilk devrede bayağı bir gol kaçırmıştı, çok korkmuştum (Gülerek).

En sevdiğin yemek: Mantı

Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Sezen Aksu, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:47 

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