Cennet Koyu'nun Avrupalı Eserleri
1 saat önce
BODRUM Dans Kulübü Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nin (BDK) Avrupa Komisyonu Erasmus Plus Gençlik Programı'nın hibe desteğiyle yürüttüğü 'Yaratıcılığını Keşfet' isimli gönüllü projesi kapsamında sanatsal bir çalışmaya imza attı.
BODRUM Dans Kulübü Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nin (BDK) Avrupa
Komisyonu Erasmus
Plus Gençlik Programı'nın hibe desteğiyle yürüttüğü 'Yaratıcılığını Keşfet' isimli gönüllü projesi kapsamında sanatsal bir çalışmaya imza attı. Yunanistan
, Litvanya
, Slovakya
, Macaristan
, Hırvatistan
, İtalya
, İspanya
, Portekiz
, Ermenistan
ve Rusya
'dan proje için Bodrum
'a 30 genç gitti.
DOĞAL MALZEMELERDEN YAPTILAR Geri dönüşüm, yemek atıkları ve plastik kullanımını azaltmak için çalışmalar yürüten gençler, 17 gün boyunca eğitim aldı.
Gençler eğitimin ardından yeşille mavinin buluştuğu doğa harikası Cennet Koyu'ndaki doğal malzemeleri kullanarak; dev koza, petek, suyun içinde rakam, taşlardan çeşitli şekiller gibi 12 eser yaptı. Birbirinden farklı eserler, koyun çeşitli noktalarında sergilenmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:01
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