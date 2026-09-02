Cep telefonu alacaklara kötü haber! Bir dönem resmen sona eriyor

Yeni bir cep telefonu almayı düşünen tüketicileri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Dünya genelinde hız kazanan yapay zekâ yatırımları, yalnızca teknoloji şirketlerinin rekabetini değil, günlük hayatta kullanılan elektronik cihazların fiyatlarını da etkiliyor.

Yapay zekâ sistemlerinin çalıştırıldığı dev veri merkezlerinin bellek ihtiyacındaki artış, akıllı telefonlarda kullanılan DRAM ve NAND çiplerinde küresel çapta arz sıkıntısına yol açtı. Bunun sonucu olarak telefon üreticilerinin maliyetleri önemli ölçüde yükseldi.

YAPAY ZEKÂ TELEFON FİYATLARINI VURDU

Sorunun temelinde dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapılarına yaptığı dev yatırımlar bulunuyor.

Microsoft, Amazon, Google ve Meta gibi şirketlerin veri merkezleri için büyük miktarda yüksek performanslı bellek satın alması, üreticilerin kapasitelerini bu alana yönlendirmesine neden oluyor.

Samsung, SK Hynix ve Micron gibi büyük bellek üreticilerinin yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli belleklere ağırlık vermesi, telefon ve bilgisayarlarda kullanılan geleneksel bellek çiplerinin arzını sıkıştırıyor.

FİYATLAR YÜZDE 27,6 ARTIYOR

IDC'nin son tahminleri tablonun boyutunu ortaya koydu. Kuruluşa göre dünya genelinde akıllı telefonların ortalama satış fiyatının 2026'da yüzde 27,6 artarak 581 dolara çıkması bekleniyor.

Buna karşılık küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 16,7 düşerek 1 milyarın biraz üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Böylece telefon satış adedi azalırken sektörün toplam gelirinin artmaya devam etmesi bekleniyor.

EN BÜYÜK DARBE UCUZ TELEFONLARA

Maliyet artışından en fazla etkilenen segment ise giriş seviyesi telefonlar oldu. IDC, artan bellek maliyetlerinin 100 doların altındaki akıllı telefon segmentini fiilen sona erdirdiğini belirtiyor.

Omdia'nın analizine göre de 400 doların altındaki telefonlarda bellek maliyeti, cihazın toplam parça maliyetinin yaklaşık yüzde 60'ına kadar çıkmış durumda. Bu nedenle düşük fiyatlı modeller bazı üreticiler açısından kârlılığını kaybediyor.

Üreticiler maliyeti düşürebilmek için daha ucuz ekran, kamera sensörü ve diğer parçaları tercih etmeye başladı. Ancak giriş seviyesi cihazlarda kâr marjının zaten düşük olması, şirketlerin hareket alanını giderek daraltıyor.

TELEFON FİYATLINDA ARTIŞ SÜREBİLİR

Gartner'ın tahminleri de tüketiciler açısından iyimser bir tablo çizmiyor. Şirket, DRAM ve SSD fiyatlarındaki toplam yükselişin yıl sonuna kadar yüzde 130'a ulaşabileceğini ve bunun akıllı telefon fiyatlarını 2025'e kıyasla yaklaşık yüzde 13 artırabileceğini öngörüyor.

TrendForce ise telefonlarda kullanılan mobil DRAM fiyatlarının yalnızca 2026'nın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8-13 daha artmasını bekliyor. Bellek üreticilerinin kapasiteyi sunucu ve yapay zekâ ürünlerine kaydırmayı sürdürmesi nedeniyle fiyatların kısa vadede belirgin şekilde gerilemesi beklenmiyor.

SIKINTI EN AZ 2 YIL SÜREBİLİR

Sektör uzmanlarına göre yeni üretim kapasitesinin devreye alınması zaman alacağı için bellek sıkıntısı kısa sürede çözülemeyebilir. Uzmanlar, arz sıkıntısı ve yüksek fiyatların hafiflemesinin en az iki yılı bulabileceğini değerlendiriyor.

Bu tablo, tüketicilerin telefonlarını daha uzun süre kullanmasına, ikinci el ve yenilenmiş cihazlara yönelmesine veya yeni telefon almak için daha yüksek bütçe ayırmasına neden olabilir. IDC'nin değerlendirmesi ise sektörün geldiği noktayı özetliyor: Ucuz akıllı telefon dönemi artık sona eriyor.