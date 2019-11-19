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Son Dakika Güncel Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus merkezinde, motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre, bir sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

İkinci bomba etkisiz hale getirildi

Öte yandan güvenlik güçleri, ilçe merkezinde bomba yüklü bir motosiklet daha tespit ederek, olası bir saldırının önüne geçti.

Motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği, bomba imha uzmanlarınca güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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