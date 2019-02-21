Son Dakika Haberleri: Çerkes Derneğinden "Anadil" Açıklaması

Çerkes Derneğinden "Anadil" Açıklaması

25 dakika önce

Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, Çerkes toplumunda anadili korumanın asıl yolunun, anadilini bir hak olarak çekinmeden talep etmek ve her durumda savunmaktan geçtiğini söyledi.

Çerkes Derneğinden
Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, Çerkes toplumunda anadili korumanın asıl yolunun, anadilini bir hak olarak çekinmeden talep etmek ve her durumda savunmaktan geçtiğini söyledi.

"21 Şubat Dünya Anadil Günü" nedeniyle Kafkas Dernekleri Federasyonu Samsun Çerkes Derneğince açıklama yapıldı. Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, bir dilin sadece onu kullanan halkın değil, bütün insanlığın ortak mirası olduğunu söyledi. Dillerin ortak yanları ile kardeşliğin, farklı yanları ile zenginliğin işaretlerini taşıdığını belirten Yılmaz, "Son iki yüzyıl içinde insanlık, bilimde, teknolojide ve zenginlikte olağanüstü bir ilerleme yaşarken farklı dillerin giderek hızlanan yok oluşu ile kültürel bir gerilemeye tanıklık etmektedir. Bu çelişkili durumun pek çok farklı nedeni bulunmaktadır. Birkaç istisna ülke dışında günümüzde, çoğunlukta olanlar, diğer halkların kültür ve dillerini yok saymakta, hatta birçok durumda tehdit olarak görmekte veya adil bir kamusal desteği sağlamamaktadır" dedi.

"Birçok alanda birçok önemli reformlara imza atılmıştır"

Dünya Anadili Günü'nün olumsuz ön yargıları yıkmak, dillerin insanlığın ortak bir hazinesi olduğunu hatırlatmak ve korunmasına vurgu yapmak için özel bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Ülkemizde de özellikle Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde, bu alanda birçok önemli reformlara imza atılmıştır. Federasyonumuzun gayretleri ile kurulan Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü ilk lisans mezunlarını verdi ve doktora düzeyinde eğitimlere başladı. Erciyes Üniversitesi de bu yıl lisans düzeyinde öğrenciler aldı. Yine federasyonumuzun girişimi ve desteği ile Boğaziçi Üniversitesinde yıllardır Adıgece ve Abhazca dersler verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucu, 2012 yılından itibaren orta öğrenimde seçmeli dersler arasına giren Adıgece ve Abhazca dil dersleri için komisyonlarımız tarafından öğretim kitapları ve CD'ler hazırlanmış, Düzce, Turhal, Hendek ve Kayseri'de açılan sınıfların ardından bu yıl Çorum'da da sınıf açılmıştır. Orta öğretim bünyesindeki seçmeli derslerin yaygınlaştırılması için de Anadil Komisyonumuz koordinesinde çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.

Yılmaz, Çerkes toplumunda anadili korumanın asıl yolunun, anadilini bir hak olarak çekinmeden talep etmek ve her durumda savunmaktan geçtiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:55 Kaynak: İHA

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