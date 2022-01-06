Üye Girişi
Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı - Son Dakika

Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı

06.01.2022 12:38

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının yarısı tamamlandı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının yarısı tamamlandı.

AA muhabirinin firma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 50'yi geçti, altyapı işlerinde yüzde 71 ilerleme sağlandı.

Ray döşemelerinin başlatıldığı projede bugüne kadar yaklaşık 52 kilometre hat serimi yapıldı. Hat serimi yapılan bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.

Sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilen hattın Edirne kent merkezindeki viyadük yapımı ise Tunca Nehri kenarındaki şantiyede devam ediyor.

153 kilometre uzunluğundaki çift hatlı projede yer alan 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları sürüyor.

Projede, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler de dikkate alınıyor.

Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Çerkezköy-Kapıkule hattının 2023'te tamamlanması planlanıyor.

İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakikaya inecek

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı
Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı
Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı

YORUMLAR
500

Çerkezköy, Türkiye, Halkalı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı - Son Dakika


Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu         
13:04
TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu         
13:03
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
13:15 Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!
13:13 El ve ayakları donan Afgan göçmenler: 10 kişi yola çıkmıştık, sadece 3 kişi ulaştık!
13:04 Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar
13:04 İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu
13:02 TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu
13:01 TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak
12:55 Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!
12:54 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü
12:50 Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız
12:45 Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 13:24:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement