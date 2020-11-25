Çermik'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı - Son Dakika

Çermik'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı

25.11.2020 15:22
Çermik'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çermik Kaymakamı Ramazan Polat'ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Bahri Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Uzun ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı ile bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Polat, Türkiye'de özellikle son dönemlerde yaşanan kadına ve aileye dönük şiddet olayları, bu olayların oluşturduğu üzüntü ve kamu vicdanında açtığı yaraları önlemeleri gerektiğini söyledi. Kaymakam Polat, "Kadına şiddetin önlenmesi için bu toplantıları yaparak hem çalışmalarımızı değerlendiriyoruz hem de önümüze bir yol haritası çiziyoruz. Kadına, çocuğa, engelliye kısacası her canlıya yapılan şiddetin her türlüsü yanlıştır. Ancak bilinçli bir toplum ve bilinçli nesiller ile bu tür şiddet olaylarının önüne geçebiliriz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak en önemli adım eğitimdir. Biz de Çermik Kaymakamlığı olarak böyle hassas bir konuda tüm birimlerimizle birlikte şiddete dur demek için çalışmalar yapıyoruz. Bu konunun hem kanuni hem de ahlaki yönden sıkı takipçisiyiz" dedi. - DİYARBAKIR

Çermik'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı

Kaymakamlık, Diyarbakır, Ramazan, Çermik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çermik'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı - Son Dakika


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