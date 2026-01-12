Çeşme'de 65 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Çeşme'de 65 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Çeşme\'de 65 Kilo Skunk Ele Geçirildi
12.01.2026 10:39
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otomobilde 65 kilo 367 gram skunk bulundu, 1 kişi tutuklandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 65 kilo 367 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda önceki gün Çeşme ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 65 kilo 367 gram skunk ele geçirildi. H.B. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Çeşme, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de 65 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Çeşme'de 65 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
