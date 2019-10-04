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ÇEV SANAT Genç Yeteneklerden Berfin Aksu "Sony Classical" etiketli yıldızlar arasına girdi

1 saat önce

ÇEV Sanat'ın Genç yıldızlarından Berfin Aksu'nun Max Bruch eserlerinden oluşan ilk CD'si Sony Classical etiketiyle yayınlandı

ÇEV SANAT Genç Yeteneklerden Berfin Aksu

ÇEV Sanat'ın "Genç Yetenekler'' projesi kapsamında eğitimine devam eden 21 yaşındaki üstün yetenekli keman sanatçısı Berfin Aksu, Max Bruch eserlerinin seslendirildiği ilk CD'si Sony Classical etiketiyle yayınlandı.

Ünlü şef Howard Griffiths yönettiği albüm kaydında, Berfin Aksu, bir diğer Türk solist Ecesu Sertsen ile birlikte Avrupa'nın önemli orkestralarından ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası ile birlikte albümü kaydetti. 2018 Eylül ayında kaydedilen albümde Max Bruch eserleri seslendirildi.

ÇEV Sanat'ın QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü "Genç Yetenekler Projesi" kapsamında Londra'da Guildhall School of Music'te lisans eğitimine devam eden genç keman sanatçısı Berfin Aksu'nun Sony Classical etiketiyle yayınlanan ilk albümü Spotify ve Apple Music gibi dijital platformlarda da yer buldu.

Sony, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:05 Kaynak: Bültenler
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