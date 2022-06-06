Çevre Günü etkinliklerle kutlanıyor

Gaziantep'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanıyor.

Her yıl farklı bir tema ile kutlanacak olan ve bu yılki "Sıfır Atık" olarak belirlenen Türkiye Çevre Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Dülük Ormanı ve Hasan Celal Güzel Millet Bahçesinde gerçekleştirilen temizlik etkinliği ile başlayan kutlamalar, Ankara Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek "İlk Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği ile eş zamanlı olarak Gaziantep'te de çevre yürüyüşü yapıldı. Demokrasi meydanındaki açılış töreninin ardından başlayan yürüyüş Kırkayak parkında son buldu. Etkinlikler 7 Haziran 2022 tarihinde İl Müdürlüğü bahçesinde sıfır atık uygulama merkezinin resmi açılış töreni, stant etkinlikleri, bando ekibi müzik gösterisi, halk oyunları gösterisi, atık malzemelerden sıfır atık logosu yapma yarışması ödül töreni, geri dönüşüm defilesi, "ödevimiz sıfır atık" tiyatro gösterisi, fidan ve çiçek dikimi yapılacak. Etkinlikler Şehitkamil Belediyesi Kültür Merkezi'nde Çevre ve Doğa temalı beste ve müzik Yarışması ile ödül töreni ile sona erecek. Etkinlikler hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, "Dileğimiz doğal çevrenin daha çok korunacağı sürdürebilir yaşam çevrelerinin oluşturulacağı, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çevre bilincinin arttığı Sıfır Atık hedeflerine ulaşılan günlerin gelmesidir. Bu vesile ile, tüm kamuoyunun 5 Haziran Dünya Çevre gününü ve Türkiye Çevre Haftasını kutlarım" dedi. - GAZİANTEP