Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, millet bahçelerine karşı çıkan ve kendilerine çevrecilik dersi vermeye kalkanların atık su arıtma tesislerini iptal ettiklerini gördüklerini söyledi.

Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuşan Bakan Kurum, millet bahçelerini sıradan bir bahçe olarak değil, aksine atalarının doğaya bakışının bir simgesi, bahçe kültürünün bir işareti olarak yaptıklarını vurguladı.

Kurum, Silivri Millet Bahçesi'nin vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle kullanılacağını ifade ederek, "Biz, bu milletin değerleriyle, kültürüyle ilgisi olmayan sözde çevrecilerin rant dediği, İstanbul'umuzun en kıymetli yerlerini, en değerli alanlarını, yeşil alanlar yapıyoruz. Onlar sahteliklerine devam edebilirler. Biz 46 millet bahçesinden 13 tanesini tamamlayarak İstanbul'un güzel insanlarına armağan ettik. Allah'ın izniyle 18 milyon metrekarelik 46 millet bahçesini tamamladığımızda İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını bir metrekare daha artıracağız." ifadelerini kullandı.

Silivri'nin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki en önemli, en güzel örneği olduğunu vurgulayan Kurum, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin şahsında Türk milletinin 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için kurulmuş bir gönül birliği olduğunu söyledi.

Millet bahçelerinin kıymetini bilmeyip karşı çıkanlar bulunduğunu bildiren Kurum, şunları aktardı:

"İstanbullulara oksijen deposu olacak bu alanlara karşı çıkanlar hala o bilindik zihniyete hizmet etmeye devam ediyorlar. Atatürk Havalimanı millet bahçesinin çalışmalarını yaparken gürültü çıkaranları hatırlarsınız. Şehri ihya edecek projeleri iptal etme törenleri yapanları bilirsiniz. Haliç'in eski günlerine dönmesi, üzülerek söylüyorum, an meselesi. Bize her fırsatta çevrecilik dersi vermeye kalkanların, İstanbul'un masmavi denizine, derelerine ihanet etme pahasına atık su arıtma tesislerini iptal ettiğini gördük. 27 yıl sonra İstanbul'da yeniden çöp dağlarını gördük. Demek ki neymiş, ajansların yürüttüğü algı çalışmalarıyla belediyecilik yapılmıyormuş, millete hizmet edilmiyormuş. Tavsiyemiz, bu yanlıştan en kısa sürede dönmeleridir."

"Bizim eserlerimizin ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz"

Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı sosyal konut hamlesini başlattıklarını anlatan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında projenin detaylarını açıklayacağını kaydetti.

Silivri'ye yapılacak yatırımlara da değinen Kurum, bu yatırımlarla Silivri'nin güzelleşmesine, ekonomisine, istihdamına katkı sunacaklarını dile getirdi.

Son 20 yılda dünyada ve Türkiye'de çok şeyin değiştiğini, bir tek CHP zihniyetinin değişmediğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Yine aynı liyakatsizlik, yine aynı ihmalkarlıklar, yine aynı algıseverlik, yine aynı sosyal medya kurnazlıkları, sosyal medya belediyeciliği. Biri enkaza çevirdiği park üzerinde şov yapar, diğeri var olan projeleri bile maalesef bitiremiyor, işletemiyor. Bir diğeri millete hakaret eder, biri sözüm ona sahte çevrecilik taslar. Ama ne gariptir ki en çok da bunların sesi çıkar. Akşamdan sabaha, sosyal medyada mekik dokurlar. Bizim gücümüzün, azmimizin, eserlerimizin ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

Şimdi bunların yeni modası ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımızın fikirlerini, yatırımlarını, millete 'sanki kendileri yapmış' gibi göstermek. Cumhur İttifakı'nın kalesi Silivri'den onlara diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ın fikirlerini, projelerini çalabilirsiniz ama bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'a olan aşkını, sevdasını, muhabbetini ve inancını çalamazsınız. İnşallah önce 2023 seçimlerinde, ardından da 2024 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor oylarla seçimleri kazandıracağız. Sonra büyük Türkiye yürüyüşüne, 2053 ve 2071 hedeflerimize azimle, aşkla, kararlılıkla hep birlikte yürüyeceğiz."

"Millet bahçeleri milletimizin can suyu olacaktır"

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ise bir medeniyeti oluşturmanın ancak düzgün şehirler inşa etmekle mümkün olacağının sosyolojik hafızalara işlendiğini söyledi.

Bir şehir kurmanın, dünü, bugünü ve yarınları kurmak demek olduğunu ifade eden Adan, şunları kaydetti:

"Şehirler insanlara benzer. Şehir ve insanlar birbirini şekillendiren iki kuvvettir. Çağın yeni zorunlulukları bize yeni şehircilik anlayışlarını mecbur kılmıştır. İnsanlığı köşeye sıkıştıran bina yorumlamaları dünya çapında bir sorun haline dönüşmüş ve buna ilişkin çözüm bulma çabaları ortaya çıkmıştır. İnsanı beton soğukluğundan kurtarıp, ruhları azat edecek olan dışarıdan dikte ettirilecek tavsiyeler veyahut yabancı şehir planları değildir. Bizi kurtaracak olan Asya bozkırlarından Balkan dağlarına uzanan ortak Türk hafızasıdır. Şehirlerimize nefes aldıracak yol haritası, binlerce yıldır ellerimiz ve zihinlerimizle inşa ettiğimiz şehirlerin kültürel kodlarında gizlidir. Millet bahçeleri milletimizin can suyu olacaktır."

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Bakan Kurum'un Ankara'ya her gittiklerinde kendilerine randevu verip Silivri'nin bütün sorunlarıyla ilgilendiğini belirterek, teşekkür etti.

Silivri'de yapılan çevre yatırımlarına da değinen Yılmaz, 20 bin fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ve Sıfır Atık konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise İstanbul'da inşa edilen 46 millet bahçesinin 27'sinin TOKİ tarafından yapıldığını aktardı.

Silivri Millet Bahçesi'nin 35 bin metrekareye sahip olduğunu ve içerisinde koşu, yürüyüş alanları, gölet, tematik bahçeler, kütüphane, kıraathane bulunduğunu anlatan Bulut, bahçeyi bir yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri bahçede ilk fidanları toprakla buluşturdu.

Törene, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurum, daha sonra AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.