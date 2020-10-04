Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Saraçoğlu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Saraçoğlu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Saraçoğlu Yenileme Projesi, tek bir ağacın bile kesilmeyeceği, Ankara'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracak bir koruma, yenileme ve yaşatma projesidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Saraçoğlu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Saraçoğlu Yenileme Projesi, tek bir ağacın bile kesilmeyeceği, Ankara'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracak bir koruma, yenileme ve yaşatma projesidir." dedi.

Bakan Kurum, Ankara'da Türkiye'nin ilk toplu konutları olarak bilinen Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçirilecek projeye ilişkin bilgi verdi.

Saraçoğlu Mahallesi'nin 1940'larda planlanıp Emlak Bank tarafından hayata geçirilmiş, Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olduğunu anımsatan Kurum, "1940'lı yılların mimari ve mühendislik imkanlarıyla yapılmış, genç Cumhuriyetimizin bu özel şehircilik örneğini Emlak Konut tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, 2020 yılının teknolojik imkanlarını kullanıp tarihi kimliğini koruyarak aslına uygun şekilde yeniliyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, bölgenin depremsellik durumunu analiz eden statik raporlar hazırladıklarını ve projenin her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulunun onayı doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Kızılay Meydanı, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çevrelediği Saraçoğlu Mahallesi'nin, ulaşım akslarının kesiştiği bir noktada bulunduğunu anımsatan Kurum, mahallenin 80 bin 594 metrekare alan üzerinde bitişik nizamda farklı tiplerde 44 blok ve 437 bağımsız bölümden oluştuğunu kaydetti.

Yeni projede 120 konut, 304 ofis-iş yeri bulunuyor

Bakan Kurum, "Saraçoğlu Yenileme Projesi kapsamında tescilli yapıların tamamını koruyoruz. Yıpranan cepheleri de aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Yeni projede 120 konut, 304 ofis-iş yeri (ticari ünite) olmak üzere toplamda 429 bağımsız bölüm bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Projenin sadece bir konut projesi olmadığını, özel bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket edilerek hazırlandığını ve yeşil alanlarıyla Ankara'ya nefes aldıracağını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Tescilli yapılarla birlikte mahallemizde bulunan yarım asırlık 210 anıt ağacın tamamını koruyoruz. Tek bir ağacı dahi kesmiyoruz. Geçmişte alanda bulunan dere yatağı referans alınarak kent belleğini yaşatacak yeni bir biyolojik gölet yapıyoruz. Ankara'nın mahalle dokusunun yaşatılacağı, yeşil yolları, çocuk parkları, göleti, yürüyüş parkurları, meydanı, kütüphanesi, restoranı, otel ve ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı kalacak, Ankara'da yaşayanların ve Ankara'ya gelen vatandaşlarımızın kaliteli vakit geçireceği yemyeşil bir yaşam merkezini başkentimize kazandıracağız."

Saraçoğlu Mahallesi'nin özgün mimari yapısının ve tarihi kimliğinin korunarak gelecek nesillere aktarılacağını belirten Bakan Kurum, "Güçlü başkentimizin şanına yakışan, vizyoner bir şehircilik örneği olacak Yeni Saraçoğlu'nu, Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize armağan edeceğiz. Ankara'mız için ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Saraçoğlu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika

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