Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Akseki'ye çöp kamyonu yardımı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Antalya'nın Akseki ilçe belediyesine çöp kamyonu hibe edildi.

Akseki Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı İbrahim Özkan, her alanda daha güçlü bir Akseki Belediyesi için çalıştıklarını söyledi.

İlçenin 51 mahallesinde vatandaşlara daha kaliteli hizmet ulaştırmak için çabaladıklarını dile getiren Özkan, "Hibe edilen çöp toplama kamyonundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Belediyelerin en önemli görevlerinden birisi evsel atıkların toplanmasıdır." ifadelerini kullandı.