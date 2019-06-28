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Ceyhan'da ilk asfalt çalışması

1 saat önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhanlıyı köstebek yuvasına dönen yollardan kurtaracaklarını belirtti.

Ceyhan'da ilk asfalt çalışması, System.String[]
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhanlıyı köstebek yuvasına dönen yollardan kurtaracaklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. Ana cadde ve bulvarlarda alt yapı sorununun çözülmesinin yanı sıra köstebek yuvasına dönüşen ara sokakların yapımına başlayan ekipler, Başkan Kadir Aydar'ın koordinesinde Muradiye Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıyor.

Ceyhan'daki tüm çalışma alanlarını gün boyu motosiklet ile gezerek teftiş eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Az önce Kent Meydanı'nda beton döktük, şimdi de Muradiye Mahallesi Mevlana Caddemizde asfalt çalışmalarındayız. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Ceyhan Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Burhaniye Mahallesi, Çamlıyol'a bağlanıyor. Burası yıllardır yapılmayan, insanların delik deşik sokaklarda gezdiği ve de sürekli şikayet ettiği mahallemizde, Büyükşehir Belediye ekiplerimiz ile birlikte asfaltlama çalışmalarımıza başladık. Tüm çalışmalarımız son sürat devam ediyor, bizi izlemeye devam edin. Ceyhanlıyı köstebek yuvasına dönen yollardan kurtaracağız. Her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok güzel olacak" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
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