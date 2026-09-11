Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı
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İngiltere'de 19 yaşında cezaevi gardiyanı olarak göreve başlayan Samantha Stowell'ın, hükümlü Conor Dobson ile yasak ilişki yaşadığı ve mahkuma müstehcen görüntüler gönderdiği ortaya çıktı. Kamu görevini kötüye kullanma suçunu kabul eden Stowell'a verilen 6 aylık hapis cezası 24 ay süreyle ertelendi.

İngiltere'nin Manchester kentindeki cezaevinde görev yapan Samantha Stowell, bir mahkumla kurduğu ilişki nedeniyle hakim karşısına çıktı. Şu anda 23 yaşında olan Stowell'ın cezaevinde çalışmaya başladığında yalnızca 19 yaşında olduğu belirtildi.

Stowell'ın, ölümle sonuçlanan bir çarpıp kaçma olayından hüküm giyen Conor Dobson ile yaklaşık üç ay boyunca ilişki yaşadığı mahkemede ortaya konuldu.

MAHKUMA MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER GÖNDERDİ

Mahkemede sunulan bilgilere göre Stowell ile Dobson arasında çok sayıda mesajlaşma gerçekleşti. Stowell'ın mahkuma iç çamaşırlı ve müstehcen fotoğraf ve videolar gönderdiği, ayrıca görüntülü görüşmeler yaptığı belirtildi.

Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

İkilinin birbirlerine aşklarını ilan ettikleri mesajlarda Stowell'ın kendisini Dobson'ın "küçük prensesi" olarak tanımladığı da mahkemeye yansıdı.

HÜCRESİNDE TELEFON BULUNUNCA ORTAYA ÇIKTI

Yasak ilişki, cezaevi görevlilerinin Dobson'ın hücresinde gizlenmiş bir iPhone bulmasıyla ortaya çıktı. Telefonun incelenmesiyle Stowell ile mahkum arasındaki iletişim tespit edildi.

Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

YAKLAŞIK 1200 STERLİN ALDI

Mahkemede Dobson'ın bir yakını aracılığıyla Stowell'a çeşitli ödemeler yaptığı da belirtildi. Bu ödemelerin yemek, mücevher ve saç bakımı gibi harcamalar için gönderildiği ve toplam miktarın yaklaşık 1200 sterline ulaştığı aktarıldı.

Stowell, polis tarafından sorgulandığında yaptığı davranışın hata olduğunu kabul etti. Genç kadın, erkek arkadaşından ayrıldığı dönemde Dobson'ın kendisine gösterdiği ilgiden etkilendiğini anlattı.

HAKİMDEN 19 YAŞ VURGUSU

Kamu görevini kötüye kullanma suçunu kabul eden Stowell hakkında karar veren Yargıç Patrick Field, genç kadının olayların yaşandığı dönemdeki yaşına özellikle dikkat çekti.

Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

Hakim, 19 yaşındaki bir genç kadının erkek cezaevinde görevlendirilmesini sorgulayarak burayı "aslanların arasına" benzetti ve Stowell'ın yaşını cezayı hafifleten önemli bir unsur olarak değerlendirdi.

HAPİSTEN KURTULDU

Mahkeme Stowell'a 6 ay hapis cezası verdi ancak cezayı 24 ay süreyle erteledi. Stowell'ın ayrıca 250 saat ücretsiz kamu hizmeti yapmasına, 15 günlük rehabilitasyon programına katılmasına ve 250 sterlin mahkeme masrafı ödemesine karar verildi. Stowell'ın Ağustos 2023'te işe dönmemesinin ardından cezaevindeki görevinden çıkarıldığı belirtildi.

İngiltere, Cezaevi, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika İngiltere Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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