Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki Damadını Ziyaret Etti, Kamyon Çarpmasıyla Öldü

Cezaevindeki Damadını Ziyaret Etti, Kamyon Çarpmasıyla Öldü

1 saat önce

KÜTAHYA'da cezaevindeki damadını ziyaret ettikten sonra yolun karşısına geçen Hacer Atasever'e (64) kamyon çarptı.

Cezaevindeki Damadını Ziyaret Etti, Kamyon Çarpmasıyla Öldü, System.String[]
KÜTAHYA'da cezaevindeki damadını ziyaret ettikten sonra yolun karşısına geçen Hacer Atasever'e (64) kamyon çarptı. Ağır yaralanan Atasever, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolundaki Kütahya E Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Hacer Atasever, kızları ile birlikte cezaevinde mahkum olan damadını ziyarete geldi. Ziyaret sonrası cezaevinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Atasever'e, Orhan Yavuz Levent'in kullandığı 16 ACE 184 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan Atasever'e ilk müdahaleyi cezaevine ziyarete gelen iki hemşire yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Atasever, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Orhan Yavuz Levent gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı gören diğer mahkum yakınları, aynı yolda defalarca kaza yaşandığını, daha önce cezaevi önünde yayaların karşıya rahat geçebilmesi için butonla çalışan trafik ışıklarının olduğunu ve şu anda çalışmadığını söylediler. - Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada İstanbul'da Feci Kaza! Cadde Savaş Alanına Döndü

Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:54:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki Damadını Ziyaret Etti, Kamyon Çarpmasıyla Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]