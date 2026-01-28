Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan, daha önce yaşlı kadınlara yönelik taciz iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Tahliyenin ardından Sinan Sardoğan'ın sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Tıraş olduktan sonra video çekerek paylaşan Sardoğan'ın, tutukluluk sürecinde kilo aldığı dikkat çekti.
Son Dakika › Yaşam › Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali - Son Dakika
Yorumlar (1)