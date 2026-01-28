Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali - Son Dakika
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Haberin Videosunu İzleyin
28.01.2026 11:28
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Arife Gökçe dosyasında baş şüpheli olarak anılan Sinan Sardoğan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Sardoğan'ın tahliyesi sonrası paylaşılan görüntüleri ise kısa sürede gündem oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan, daha önce yaşlı kadınlara yönelik taciz iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Tahliyenin ardından Sinan Sardoğan'ın sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Tıraş olduktan sonra video çekerek paylaşan Sardoğan'ın, tutukluluk sürecinde kilo aldığı dikkat çekti.

İşte Sinan Sardoğan'ın son hali;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Adalete bak ülkenin ne diye yattı içerde üç yil yenimi anlaşıldı suçsuz olduğu 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
