Cezası 15 Yıla Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cezası 15 Yıla Düştü

07.01.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de eniştesini öldüren Yener Koçer'in cezası 'haksız tahrik' indirimi ile 15 yıla düştü.

1) ENİŞTESİNİ VURUP, OTOMOBİLLE ÜZERİNDEN GEÇMİŞTİ; CEZASI 15 YILA DÜŞTÜ

KAYSERİ'de, tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) tabancayla öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen güvenlik görevlisi Yener Koçer'e (45), 'haksız tahrik' indirimi ile verilen 18 yıl hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından fazla ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Koçer'in cezası 15 yıla düştü.

Olay, 3 Mart 2024'te saat 17.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet eden Sertan Temel, yere yığıldı. Otomobiline binen Koçer, yerdeki eniştesinin üzerinden geçip, bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yener Koçer, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Koçer hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ KULLANILARAK 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Ekim 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Yener Koçer'i 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, cezayı 18 yıl hapse düşürdü.

İSTİNAFA TAŞINDI

Ölen Temel'in şikayetçi yakınları ile sanık Koçer'in avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası sanık Yener Koçer'e verilen 'haksız tahrik' indiriminin eksik uygulandığı gerekçesiyle sanığa verilen cezayı fazla bularak, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Bozma kararının ardından Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Yener Koçer ile ölen Temel'in şikayetçi babası K.T. salonda hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden ve kendisinin sürekli darp edildiğini öne süren sanık Koçer, "Türk adaletine güveniyorum. Daha önce beni ve ailemi sürekli tehdit edip, darp ediyordu. Görüntülerdeki dayağı ben Sertan ile her karşılaştığımızda yiyordum. Benim kurulu düzenim vardı. Kimseye zararım yoktu. Planlasaydım evime geldiğinde öldürürdüm" ifadelerini kullandı.

CEZASI DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, sanık Yener Koçer'i, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 15 yıla düşürdü. Heyet, sanığa ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1,5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezası 15 Yıla Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
23:15
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray’a dikti
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:20
Süper Kupa’da finalin adı belli oldu Fenerbahçe, Samsunspor’u 2 golle geçti
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor'u 2 golle geçti
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
22:14
Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti’ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz
Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:11:29. #7.11#
SON DAKİKA: Cezası 15 Yıla Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.