BM Genel Sekreteri Guterres Cezayir'deki Arap Birliği Zirvesi'ne katılacak

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, kasım ayında Cezayir'de düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Bakan Lamamra'nın Cezayir'deki Arap Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmak üzere Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kendisine gönderilen davet mektubunu Guterres'e teslim ettiği ifade edilerek, Guterres'in de Tebbun'a derin şükranlarını sunarak nazik davetine yanıt verdiği ve zirveye katılacağını teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Guterres'in Lamamra ile görüşmesinde, Cezayir'in BM'ye küresel çok taraflı diplomasiye, barış ve istikrar hedeflerine hizmet eden, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözen ve ülkeler arasında dostane ilişkileri teşvik eden "olağanüstü" katkısını övdüğü aktarıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla, Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edilmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilemeyen Arap Birliği Zirvesi, 1-2 Kasım tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek.