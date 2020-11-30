Cezayir Meclis Başkanı'ndan BAE'nin Batı Sahra'da Konsolosluk açmasına tepki - Son Dakika

Cezayir Meclis Başkanı'ndan BAE'nin Batı Sahra'da Konsolosluk açmasına tepki

30.11.2020 11:51
Cezayir Meclis Başkanı'ndan BAE'nin Batı Sahra'da Konsolosluk açmasına tepki, System.String[]

Cezayir Meclisinin üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Salah Gucil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Batı Sahra'daki Uyun kentinde Konsolosluk açmasına tepki gösterdi.

Cezayir Meclisinin üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Salah Gucil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Batı Sahra'daki Uyun kentinde Konsolosluk açmasına tepki gösterdi.

Gucil, Mecliste yaptığı konuşmasında "Cezayir'in çevresi siyasi devinimlere sahne oluyor. Son dönemde Siyonist yapıyla normalleşme furyası ile en çok hangi ülkeler hedefe konuldu? Sadece Filistin halkı değil, Arap devrimci duruşlar da buradaki asıl hedeftir." dedi.

Yakın zamanda Batı Sahra'nın Uyun kentinde Konsolosluk açan BAE'nin bu adımının sorgulanması gerektiğini belirten Gucil, "Neden BAE, Uyun kentinde Konsolosluk açtı? Sorular sormalı ve bu hamlenin arkasındaki amaçları hesaba katmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Tebbun yakında ülkesine dönerek tarihi görevine devam edecek"

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlığının kötüye gittiğine yönündeki iddialara da değinen Gucil, Tebbun'un yakında ülkesine dönerek "tarihi görevine" devam edeceğini söyledi.

Gucil, Cezayir'e özellikle de Cumhurbaşkanı'nın sağlığına yönelik yurt dışı kaynaklı bir kampanya yürütüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Maalesef Cezayir'e karşı bir kampanya yürüten özellikle dış merkezli bazı taraflar, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu nedeniyle başsız bir Cezayir konusunu gündeme getirerek faydalanmaya çalıştı. Cezayir'e karşı yürütülen bu medya savaşına karşı durmalıyız."

Cezayir Meclis Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu ve yakında ülkesine döneceği bilgisini paylaştı.

Fransızca yayın yapan Senegal merkezli bir internet sitesi, Cumhurbaşkanı Tebbun'un öldüğünü iddia etmiş ancak Cumhurbaşkanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı, 28 Ekim'den bu yana Almanya'da Kovid-19 tedavisi görüyor.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas yönetimi bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

BAE Batı Sahra'da Konsolosluk açan ilk Arap ülkesi

BAE, Batı Sahra'daki Uyun kentinde Konsolosluk açan ilk Arap ülkesi oldu. BAE'yle birlikte Batı Sahra'da Konsolosluk açan ülke sayısı 16'ya ulaşmış oldu.

Söz konusu adım Cezayir'de tepkiyle karşılandı. Cezayirli diplomat ve eski Bakan Abdulaziz Rehabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Cezayir'in temel çıkarlarına yönelik herhangi bir Arap devleti ya da yabancı ülkeden gelecek düşmanca tutumun Cezayir'e yönelik saldırgan bir duruş olduğunu" belirtti.

Rehabi açıklamasında, "Cezayir, Fas'ın müttefikleriyle ilişkilerine yönelik sorun çıkarmak istemez. Ancak, bazı ülkeler bu tutumu Cezayir'in çıkarlarına darbe vurmak için kullanıyor. Örneğin bu bölgeye başka ülkelerden silah gelirse mesele siyasi olmaktan çıkar, Cezayir'in sınırdaki emniyet ve istikrarını etkileyen bir güvenlik problemine dönüşür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Sahra, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Meclis Başkanı'ndan BAE'nin Batı Sahra'da Konsolosluk açmasına tepki - Son Dakika


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