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Cezmi or kupası sona erdi

39 dakika önce

Uluslararası 74'üncü Cezmi Or Kupası'nda 100 metre birinciliğini İzzet Safer kazanırken, yüksek atlamada Alperen Acet 2.23'lük dereceye imza attı.

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Uluslararası 74'üncü Cezmi Or Kupası'nda 100 metre birinciliğini İzzet Safer kazanırken, yüksek atlamada Alperen Acet 2.23'lük dereceye imza attı.
Türkiye'nin en eski atletizm etkinliklerinden olan Cezmi Or Kupası'nın 74'üncüsü İstanbul Olimpiyat Stadı Yan Pisti'nde yapıldı. Yarışmalarda pist yarışmalarında karşıdan esen rüzgar performansları etkilerken, atlama branşlarında iyi dereceler çıktı.
Cezmi Or'un ana branşı olan erkekler 100 metrede İzzet Safer birinci oldu. İzzet, karşıdan 5.6 gibi güçlü bir rüzgarın estiği yarışı 11.05'lik derecesiyle kazandı ve birinciye verilen özel Cezmi Or Kupası'nın sahibi oldu. Kadınlar 100 metre mücadelesini ise Lübnan'dan Aziza Sbaity 12.65'lik derecesiyle kazandı.
Yarışmaların en önemli derecesine yüksek atlamada Alperen Acet imza attı. Türkiye rekortmeni atlet, 2.23'lük atlayışı başarıyla gerçekleştirirken, 2.27'deki denemesinde de başarılı olmaya çok yaklaştı ama çıtayı düşürdü. Acet, bu derecesiyle Cezmi Or Kupası'ndaki 500 dolarlık ikramiye barajını da geçti.
Cirit atmada Ahmet Talha Kılıç, 74.48'lik bir atış gerçekleştirirken, çekiçte Özkan Baltacı 74.47 ile birinciliği aldı. Uzun atlamada ise Hüseyin Ocak, 4.4 rüzgar desteğiyle 7.73'lük bir atlayışa imza attı.


İstanbul, Atletizm, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:47 Kaynak: DHA
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