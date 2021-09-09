CHP 98 yaşında - Son Dakika

Kayseri'de, CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özer, burada yaptığı konuşmada CHP'nin, Türkiye'nin bağımsızlığına, Cumhuriyete, demokrasiye kavuşmasında öncülük görevi gördüğünü söyledi.

CHP'nin tarihinden aldığı güçle yoluna devam edeceğini vurgulayan Özer, "Sorumluluğumuz büyük. Çünkü istiklal savaşını başlatan kadro CHP'nin kurucularıdır. CHP, kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyeti kuran, Türkiye'yi çağdaş uygarlıkla buluşturan partidir. Tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik ülküsünden doğan partimiz, kurulduğu günden bugüne asla pes etmeyerek ülkesi ve halkı için çalışmış, mücadele vermiştir. Bugün de aynı ruhla mücadelesine tüm örgütleriyle devam etmektedir."

Törene, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.