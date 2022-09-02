Erkan Aydın'dan Bakan Soylu'ya: "Trafik Kazalarının Yeniden Artmasının Gerekçesi Nedir" - Son Dakika
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Erkan Aydın'dan Bakan Soylu'ya: "Trafik Kazalarının Yeniden Artmasının Gerekçesi Nedir"

02.09.2022 10:51
Erkan Aydın'dan Bakan Soylu'ya: "Trafik Kazalarının Yeniden Artmasının Gerekçesi Nedir"

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, son dönemde artan trafik kazalarını Meclis gündemine taşıdı. Bu yılın ilk yedi ayında meydana gelen otobüs kazası sayısının 3 bin 345 olduğuna dikkat çeken Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Trafik kazalarının yeniden artmasının gerekçesi nedir? Otobüs şirketleri ve şoförleri yeterince denetleniyor mu” diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, son dönemde artan trafik kazalarını Meclis gündemine taşıdı. Bu yılın ilk yedi ayında meydana gelen otobüs kazası sayısının 3 bin 345 olduğuna dikkat çeken Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Trafik kazalarının yeniden artmasının gerekçesi nedir? Otobüs şirketleri ve şoförleri yeterince denetleniyor mu" diye sordu.

Erkan Aydın, son aylarda artan trafik kazalarıyla ilgili, Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle nı TBMM'ye soru önergesi verdi. Aydın, soru önergesinde, bu yılın temmuz ayında 41 bin 763 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazaların 33 bin 116'sının yerleşim yerinde, 8 bin 647'sinin ise yerleşim dışında olduğunu belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü rakamlarına göre temmuz ayında 260 yurttaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ve 30 bin 297 kişinin yaralandığını kaydeden Aydın, temmuzda meydana gelen kazaların 409'unun otobüs kazası olduğunu kaydetti.

"TRAFİK KAZALARININ YENİDEN ARTMASININ GEREKÇESİ NEDİR"

Bu yılın ilk yedi ayında meydana gelen otobüs kazası sayısının 3 bin 345 olduğuna dikkat çeken Erkan Aydın, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"Trafik kazalarının yeniden artmasının gerekçesi nedir? 2022 yılı temmuz ayında kaza sayısı neden artış gösterdi? Bir ay içinde 409 otobüsün kaza yapması nasıl açıklanmalı? Otobüs şirketleri ve şoförleri yeterince denetleniyor mu? Bu konuda yeni önlemler alınması konusunda bir çalışmanız var mı?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erkan Aydın'dan Bakan Soylu'ya: 'Trafik Kazalarının Yeniden Artmasının Gerekçesi Nedir' - Son Dakika

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