Son Dakika Haberleri: CHP Çifteler İçin İl Seçim Kuruluna Ek Başvurusunu Yaptı

CHP Çifteler İçin İl Seçim Kuruluna Ek Başvurusunu Yaptı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Çifteler Belediye Başkanlığı seçimi için İl Seçim Kurulu'na başvurarak, geçersiz oyların yeniden sayımı yönünde verilen kararların uygulanmasını talep etti.

CHP Çifteler İçin İl Seçim Kuruluna Ek Başvurusunu Yaptı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Çifteler Belediye Başkanlığı seçimi için İl Seçim Kurulu'na başvurarak, geçersiz oyların yeniden sayımı yönünde verilen kararların uygulanmasını talep etti.

İl Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapan CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, farklı illerden sundukları emsal kararların Çifteler için, İl Seçim Kurulu kararı açısından önem taşıdığını söyledi. Dün yasal ve demokratik haklarını kullanarak İl Seçim Kurulu'na 'sayım yönünde' yaptıkları başvuruyu anımsatan milletvekili Süllü, "Tüm Türkiye'nin de izlediği üzere dün akşamki gelişmeler doğrultusunda diğer illerimizde özellikle de İstanbul'da ilçe seçim kurulu kararlarını kaldıran il seçim kurullarının verdiği emsal kararları bugün İl Seçim Kurulu'na ek olarak sunduk. Farklı illerden sunduğumuz emsal kararlar, Çifteler için, İl Seçim Kurulu kararı açısında önem taşımaktadır. Emsal kararlarda seçim sonucunu değiştirebilecek oranlar dikkate alındığından, Çiftelerdeki 8 oy farkı ile sonuçlanan seçimde 446 geçersiz oy, 8 farkının tam olarak 55,6 katı olması ile değerlendirilmeye alınmayı gerektirmektedir. Yani seçim sonucunu değiştirebilecek bir oran söz konusudur" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:23 Kaynak: İHA

Eskişehir, Cumhuriyet Halk Partisi, Çifteler, Güncel
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