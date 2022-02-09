Üye Girişi
CHP'den elektrik zamlarıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı açıklama - Son Dakika

CHP'den elektrik zamlarıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı açıklama

09.02.2022 12:01
CHP'den elektrik zamlarıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İktidar, elektrikte formül aramayı bıraksın.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İktidar, elektrikte formül aramayı bıraksın. Formül çok açık, net ortadadır, bu fahiş zamları geri çekin." dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığınca, elektrik zamlarına ilişkin, Ulus'taki Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yapıldı.

Tüm illerde eş zamanlı okunan açıklamada, elektrik zamlarının geri çekilmesi istendi.

Ankara'daki açıklamada konuşan Ahmet Akın, "Bugün, Türkiye genelinde 81 ilde tüm engellemelere rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarını geri alması için çağrı yapıyoruz. 'Artık yeter' dedik. Yüzde 127'ye varan fahiş elektrik zamlarını derhal geri çekin." ifadesini kullandı.

Enerjinin bir insan hakkı olduğunu belirten Akın, "İktidar, elektrikte formül aramayı bıraksın. Formül çok açık, net ortadadır. Bu fahiş zamları geri çekin." diye konuştu.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da zamların geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.

CHP'den elektrik zamlarıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı açıklama

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, İktidar, formül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'den elektrik zamlarıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı açıklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:48 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:56:44. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den elektrik zamlarıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement