81 İlin CHP Gençlik Kolları Başkanı, İstanbul'da 3 Gün Sürecek Toplantı Yapacak - Son Dakika
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81 İlin CHP Gençlik Kolları Başkanı, İstanbul'da 3 Gün Sürecek Toplantı Yapacak

12.08.2022 16:42

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, partisinin 81 il gençlik kolları başkanıyla İstanbul’da 3 gün sürecek toplantı yapacaklarını duyurdu. Killik, yarınki programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, partisinin 81 il gençlik kolları başkanıyla İstanbul'da 3 gün sürecek toplantı yapacaklarını duyurdu. Killik, yarınki programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını söyledi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, gençlik kolları il başkanları toplantısının bugün İstanbul'da başlayacağını söyledi. Programın detaylarını ANKA Haber Ajansı'na anlatan Killik, tüm illerin gençlik kolları başkanlarıyla 3 gün kampa gireceklerini belirtti. Killik, CHP'nin gençlik politikalarının ne olması gerektiğiyle ilgili önerileri ve fikirleri ele alacaklarını vurguladı.

"İLK DEFA OY KULLANACAK 7,5 MİLYON SEÇMENİ KAPI KAPI ZİYARET EDECEĞİZ"

"Gençlik kolları başkanlarımızın sahadaki gözlemlerini, şehirlerindeki problemleri buraya aktarmalarını sağlayacağız" diyen Killik, şöyle konuştu:

"Burada yaptığımız toplantının bitişinde de tüm Türkiye'ye bir politika açıklayacağız. CHP Gençlik Kolları, Türkiye'deki gençlere neler söylüyor? Türkiye'deki gençliğin sorunları neler? Bunları raporlayıp partimizin yöneticilerine aktaracağız. 3 günlük böyle verimli bir toplantı. Tabii İstanbul'da yapıyoruz bunu. Çünkü ilk defa oy kullanacak genç seçmenlerle ilgili İstanbul'da bir lansman düzenledik ve burayı pilot bölge olarak seçtiğimizden dolayı buradan başlattık. Bunu 81 ile yaydık ve Türkiye'de ilk defa oy kullanacak 7,5 milyon seçmeni kapı kapı ziyaret edeceğiz. Bunun başlangıcı İstanbul'dan yapıldı. Toplantıyı da bu şekilde İstanbul'da gerçekleştiriyoruz."

"GENÇ SEÇMENLE İLETİŞİM KURUYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrat Amcan" imzasıyla ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik kaleme aldığı mektuplara ilişkin de olumlu dönüşler olduğuna dikkat çeken Killik, şöyle devam etti:

"Bunun en güzel yanlarından bir tanesi, insanlar bazen annelerini, babalarını karşılarına alıp 'Ben o mektubu almak istiyorum, siz niye kapıyı kapattınız' diyerek karşılarına alıyorlar ve bizim arkadaşlarımıza kapıyı açarak mektubu alıyorlar, sohbet ediyorlar. Bir eleştirileri varsa onları söylüyorlar. Ülkenin durumuyla ilgili yorumlarını söylüyorlar. Biz de bunların hepsini raporluyoruz. Hem arkadaşlarımızı evlerinde, kapılarında ziyaret etmiş oluyoruz hem de bu sayede genç seçmenle iletişim kurmuş oluyoruz. Çok verimli gidiyor. Geri dönüşü bizim için çok harika diyebilirim."

"GENÇLERİN SORUNLARINI PARTİNİN YÖNETİCİLERİNE AKTARIYORUZ"

Partisinin gençlerle ilgili söyleyeceklerinin Gençlik Kolları'nın raporladığı veriler üzerinden belirlendiğini kaydeden Killik, "Çünkü biz doğrudan genç seçmenle konuşuyoruz ve onları dinleyerek aslında sorunları, beklentileri partinin üst yöneticilerine aktarıyoruz. Onlar da bir konuyla ilgili fikir belirteceklerinde, konuşacaklarında bunlardan yararlanıyorlar. Parti Genel Başkanımızın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği pek çok şey aslında sahada edinilen tecrübelere dayanıyor, oradan alınan verilere dayanıyor. Bu noktada partinin de çok yararlandığını söyleyebiliriz."

"İSTANBUL 81 İLİN MOZAİĞİ"

Gençlik kolları çalışması için İstanbul'un seçilmesine ilişkin de Killik, "Türkiye'deki 81 ilin aslında birleşim kümesi İstanbul. Burada her bölgeden, her gruptan, her inanç grubundan, her şehirden memleketlilerini bulabiliyor insanlar. İl gençlik okulları başkanlarımız da burada aynı zamanda kendi hemşeri gruplarıyla bir araya gelecekler. O yüzden İstanbul küçük bir Türkiye mozaiği olduğu için burada gerçekleşirdik" diye konuştu.

YARINKİ PROGRAMA KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

Killik ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarınki toplantıya katılacağını belirterek, "Genel Başkanımız, il gençlik kolları başkanlarımızı ve onların düşüncelerini alacak" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 81 İlin CHP Gençlik Kolları Başkanı, İstanbul'da 3 Gün Sürecek Toplantı Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 81 İlin CHP Gençlik Kolları Başkanı, İstanbul'da 3 Gün Sürecek Toplantı Yapacak - Son Dakika
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