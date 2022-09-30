Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak kararlarıyla ilgili tartışmalara CHP de katıldı: Bu kararı tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak kararlarıyla ilgili tartışmalara CHP de katıldı: Bu kararı tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz

30.09.2022 17:24

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakı içeren kararı imzalamasına tepkiler sürüyor. Rusya'nın bu hamlesini yorumlayan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez. CHP olarak, Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson'un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesinde yaptığı referandum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çeviköz, "Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez. CHP olarak, Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson'un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz" dedi.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR"

Çeviköz, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti: " Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya ait topraklar üzerinde gerçekleştirdiği tek taraflı referandum süreci endişeyle takip edilmiştir. Bu referandum sürecini ve sonuçlarını tanımıyoruz. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez.

Putin'in Ukrayna'daki ilhak kararlarıyla ilgili tartışmalara CHP de katıldı

"CHP OLARAK KARARI TANIMIYORUZ"

24 Şubat'tan bugüne değin devam eden Rusya'nın askeri saldırganlığının daha fazla yayılmadan bir an önce barışçıl şekilde sonlandırılması yönünde uluslararası toplum tarafından atılan adımları destekliyoruz. CHP olarak, Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson'un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz. Bu vesileyle, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini koşulsuz olarak desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

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Kaynak: ANKA

Ukrayna, Donetsk, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak kararlarıyla ilgili tartışmalara CHP de katıldı: Bu kararı tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak kararlarıyla ilgili tartışmalara CHP de katıldı: Bu kararı tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz - Son Dakika
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