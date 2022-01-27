CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Balıkesir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bandırma Grant Asya Otel'de bir basın toplantısı düzenleyerek ülke gündemindeki konuları değerlendirdi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç'ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Akın, organize sanayi bölgelerinde yaşanan doğal gaz kısıntıları sonrası elektrik kısıntılarının üretim ve tedarik zincirini olumsuz etkileyeceğini iddia ederek bu sorunun vatandaşa zam olarak yansıyacağını söyledi. Ahmet Akın şu ifadelere yer verdi:

"Organize Sanayi Bölgelerinde kısıtlamalara gidildi. Ben yaklaşık 35 organize sanayi bölgesi ile görüşme yaptım. İnsanlarda büyük bir sıkıntı var. Kıyamet kopuyor. Yanlış politikalar, plansız programsızlık vatandaşımızı çarpıyor. Eskiden elektrik çarpardı. Şimdi AKP vatandaşları faturalarla çarpar duruma gelmişti, şimdi sanayici kontak kapattı. Üretimi de perişan etti."

Ahmet Akın, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ile enerji krizi yaşandığını ileri sürdü. Bunun da günlük politikalar yüzünden olduğunu ifade eden Akın, vatandaşın seçim istediğini belirtti. Akın, "Türkiye'deki ekonomik buhrandan sonra iktidar maalesef birde enerji buhranı yaşattı. Bu çok önemli bence. Hayatımızın en dinamik noktası. Bir de iktidar kamyonu freni patlamış gibi götürüyor, devirdi devirecek." diye konuştu.

Öte yandan süt üreticisinin artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Akın Balıkesir'de 1 yılda 20 bin süt hayvanın kesime gittiğini belirtti. Ahmet Akın şunları kaydetti:

"1 kilo süt 1 kilo yem alamıyor. Dünyada 1 kilo süt 1,5 kilo yem alıyor bu bir paritedir. 1 kilo süt 1,5 kilo yem almalı. Bunu beceremiyorsan 1 kilo süt 1,350 gram yem alsın. Bakıyoruz hesaplara 1 kilo süt 900 gram yem alıyor. Daha bunun içinde iş, AŞ onları hiç katmıyoruz. Balıkesir 1 yılda 20 bin süt hayvanı inek kesildi. Süt hayvanları mezbahaya giderken benim içim sızlıyor, Tarım Bakanı denen kişi çıkmış tarımdan anlamayan kişi konuşup duruyor. Gönen'de eskiden iki hayvanı olan çocuğunu okutur, evlendirirdi, şimdi millet kolundakileri satıyor, hayvanını satıyor, sütü bırakıyor. Bu gidişle 4-5 ay sonra sütte de büyük krizle karşılaşabilir. Süt üreticimiz sütten uzaklaşıyor bu çok tehlikeli bir durum."

YÖRSAN şirketinden alacağı olan üreticilerin paralarını almaları gerektiğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"YÖRSAN icradan satıldı. Bizim bölgemizi de yakından ilgilendiriyor. Balıkesir'in önemli bir değeridir. Satıştan süt üreticilerimiz alacaklarını tahsil etmek istiyorlar. Daha önce oraya giden milletvekilleri arkadaşlarımız oraya gittiklerinde 'Kimse mağdur olmayacak' dedi. Ben soruyorum. Hani YÖRSAN'ın iflası nedeniyle kimse mağdur edilmeyecekti, mağdur yok mu? Oradaki süt üreticisi parasını aldı mı? Buda önemli bir konu."