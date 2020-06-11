CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerin sorunları için "10 maddelik" öneri - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerin sorunları için "10 maddelik" öneri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin ticarethane gibi görüldüğünü savunarak, "Halbuki belediyelerimiz hizmet organları. Onların yaptığı hizmetlerden alınan vergi, sanki bir ticaret işletmesinden alınan vergi gibi. Belediye ticaret yapmıyor ki vergi ödesin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin ticarethane gibi görüldüğünü savunarak, "Halbuki belediyelerimiz hizmet organları. Onların yaptığı hizmetlerden alınan vergi, sanki bir ticaret işletmesinden alınan vergi gibi. Belediye ticaret yapmıyor ki vergi ödesin. Örneğin bir köprü, yol yapıyor siz bundan vergi alıyorsunuz. Bu vergiyi almamanız lazım." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde emek ve gayretlerini esirgemeyen sağlık çalışanlarına şükranlarını sunarak, vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları uyarısında bulundu.

Yerel yönetimlerin de salgın sürecinde çok ciddi çalıştıklarını ifade eden Torun, şunları söyledi:

"Belediyelerimiz, salgın sürecinde 5 milyon 420 bin 687 aileye ayni yardım yaptı. 260 bin 869 aileye de nakdi yardım gerçekleştirdi. 254 bin 27 ailenin suyunu açtı, 142 bin 216 vatandaşımıza evde bakım hizmeti verdi. 41 milyon 221 bin 15 kişisel koruma ekipmanı, dezenfektan ve temizlik ürünü dağıttı. 9 bin 114 sağlık çalışanına konaklama imkanı sağladı. 2 milyon 98 bin 949 bina ve aracın dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi. Bunu büyük bir maliyet ve özveriyle gerçekleştirdi. Maalesef ülkeyi yönetenlerin, belediyelerin bu yükünü üzerinden alacak veyahut hizmet sunarken katkı sağlayacak hiçbir destekleri olmadı."

Torun, açıklanan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi paketlerinin, belli bir kesimi ilgilendirdiğini iddia ederek, bütün kesimlere hitap eden ve tüm belediyelerin yükünün hafifletmesi adına sağlanacak bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hükümete sunulmak üzere belediyelerin sorunlarının çözümü noktasında 10 maddelik öneri hazırladıklarını ifade eden Torun, "Bu 10 maddeyi dikkate alır, belediyelerimizi bu anlamda rahatlatırsanız, bunun faydasını vatandaşımız görür." dedi.

Torun, 10 maddelik çözüm önerisini şöyle sıraladı:

"- Belediyelerin sözleşmelerinden kaynaklanan, bankalara kredi borçları ertelenmeli, belediyelerin kamuya ait borçlarının faizleri silinmelidir.

Vergi gelirlerindeki azalma nedeniyle genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan payın hesaplanmasında kullanılan oranlar güncellenmeli. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde en az yüzde 10, diğer belediyelerde en az yüzde 6'ya yükseltilmelidir.

Belediyelere gelir getirici yatırım projelerinde borçlanma limiti artırılmalıdır. Bu projelerde, kamu bankaları belediyelere uzun vadeli ve piyasa oranlarından düşük kredi olanakları sağlamalıdır.

Temel belediye hizmetlerinin sürdürülebilmesi adına başta su ve kanalizasyon, altyapı, yenilenebilir enerji, arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi alanlarda kullandırılmak üzere faizsiz kredi imkanı sağlanmalı veya hibe programları başlatılmalı.

Belediye Kanununda 'Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları' başlığı altında sayılmış tüm kamu hizmetlerinde kullanılan personel, araç, gereç, teçhizat gibi konularda belediyelerin ödedikleri vergilere yeniden düzenleme yapılmalı.

Toplu taşımadaki zararın artması nedeniyle toplu taşımada kullanılan araçların akaryakıtlarından tahsil edilen vergiler kaldırılmalı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belediyelere verilen yardım ödeneği kriterleri somut, net bir şekilde belirlenmeli, fon ulaşılabilir olmalı ve fon kullanımına dair her türlü bilginin kamuya açık olmalı.

Yurt içi ve yurt dışı hibe programlarından belediyelerin daha rahat yararlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı, vergi ve sigorta borçları istisna kapsamına alınmalı.

Oluşabilecek gıda krizine karşı ucuz ve güvenilir gıdaya rahat ulaşabilmek adına, belediyelerin tarımsal üretime katkıda bulunmasına yönelik çalışmalar desteklenmeli, bu alanda özel sektöre sağlanan teşvik ve muafiyetlerden belediyeler de yararlanmalı.

Artan işsizlik karşısında İŞKUR destekli toplum yararına proje gibi uygulamaları çoğaltarak, belediyelerin istihdam edebilirlik kapasitesi artırılmalı."

Torun, hazırlanan 10 maddelik çözümün belediyelerin en temel sorunlarına yönelik olduğunu ve bu sorunlar çözülmediği takdirde belediyelerin hizmetlerinin önemli ölçüde aksayacağını savundu.

"Belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldıkları pay artırılmalı"

Seyit Torun, şöyle devam etti:

"Devraldığımız belediyelerde ciddi bir borç yükü var. Bu borç yükü ile bu hizmetlerin sürdürülebilir olması mümkün değil. Mutlaka belediyelerin borçları ile ilgili, borçların faiziyle ilgili bir çalışma yapılmak zorunda. Bu, bütün belediyeleri ilgilendiren bir konudur. Bu faizler artarak devam ederse artık hizmet verilemez noktaya gelinir. Yıllardır belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldıkları pay maalesef artırılmadı. Bunun mutlaka artırılması lazım. Önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 10'lara çıkarılması lazım."

Belediyelerin altyapı hizmetlerinin hayati önem taşıdığını bunun faizsiz bir fonla desteklenerek bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade eden Torun, "Teknolojinin geldiği şu süreçte hala belediyelerin altyapısı ile ilgili problemleri tartışıyor olmamız ve giderilmemiş olması, hepimizin sorumluluğu olmalı. Belediyeler bir ticarethane gibi görülüyor. Halbuki belediyelerimiz hizmet organları. Onların yaptığı hizmetlerden alınan vergi, sanki bir ticaret işletmesinden alınan vergi gibi. Belediye ticaret yapmıyor ki vergi ödesin. Örneğin bir köprü, yol yapıyor siz bundan vergi alıyorsunuz. Bu vergiyi almamanız lazım." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin CHP'li belediyelere ilişkin yaptığı açıklamayı da değerlendiren Torun, "Sayın Özhaseki, bunu söylerken herhalde geçmişe bakıyordur. Biz bankamatik personeli olan veya bir siyasi partinin ilçesinde, örgütünde çalışan, işe gelmeyen veya seçim öncesi sadece bir siyasi amaçla alınan kişilerin haricinde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadık." ifadelerini kullandı.

CHP'nin "Milletvekilini millet seçsin" başlığıyla yürüttüğü yeni kanun çalışmasına yönelik soru üzerine Torun, gelecek günlerde konuya ilişkin açıklama yapılacağını, demokrasi ve hukuk adına belirli iyileşmeler için çalıştıklarını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun Sultanahmet Camisi'nin müze olmasına yönelik sözlerinin sorulmasına üzerine Torun, " Cumhurbaşkanı, istediği kararname ile istediği işi, uygulamayı hayata geçirme hakkına sahip. Bu ülkenin başka sorunları, çözüm bekleyen konuları var." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerin sorunları için 10 maddelik öneri

Cumhuriyet Halk Partisi, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerin sorunları için '10 maddelik' öneri - Son Dakika

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