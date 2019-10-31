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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2020 yılı bütçesinin, eğitim yatırımlarını karşılamanın ve beklentilerinin çok uzağında olduğunu savunarak "Eğitime ayrılan bütçeyle ne okul ne öğretmen sorunu çözülebilir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2020 yılı bütçesinin, eğitim yatırımlarını karşılamanın ve beklentilerinin çok uzağında olduğunu savunarak "Eğitime ayrılan bütçeyle ne okul ne öğretmen sorunu çözülebilir." dedi.

Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılı eğitim bütçesi ve eğitimdeki sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığına merkezi bütçeden ayrılan payın 2020'de düştüğünü, eğitim yatırımlarına bütçeden ayrılan payın her geçen gün azaldığını savunan Kaya, 2002'de eğitim yatırımlarına ayrılan yüzde 17 payın gerilediğini öne sürdü.

Kaya, eğitim yatırımlarına ayrılan payın, öğrenci, öğretmen, okul sayısı artmasına rağmen yıllar itibarıyla giderek dramatik şekilde düştüğünü söyledi. Taşımalı eğitimin, milli eğitim sisteminin kanayan yarası olduğunu belirten Kaya, bu sistemin çocukların zamanını çaldığını, öğrencileri yorduğunu, maliyeti yükselttiğini, öğretmeni, idareciyi zora soktuğunu dile getirdi. Kaya, bu sistemin, istisnai hallerde değil ülkenin tamamına yayılan bir anlayış haline geldiğini belirterek, taşımalı eğitime son verilmesini istedi. Yıldırım Kaya, sosyal devlette parasız eğitimin, okulu, öğretmeni vatandaşın ayağına getiren bir sistem olduğunu ifade etti.

Paralı eğitimin, AK Parti iktidarı döneminde teşvik edildiğini, özel okullar desteklenerek eğitimin paralı hale getirildiğini ileri süren Kaya, atanmayan öğretmenlerin özel okullar tarafından sömürüldüğünü, kölelik ücretine mahkum edildiğini savundu.

Türkiye'de 56 bin dersliğe ihtiyaç duyulduğunu, 2020 bütçesinin ise derslik ihtiyacını karşılayamayacağını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin sorunları çözülmemişse, öğretmen ihtiyacı giderilmemişse, özlük hakları sağlanmamışsa 24 Kasım'da şatafatlı öğretmenler günü kutlamaktan vazgeçin. Çünkü öğretmenlere verdiğiniz hiçbir sözü yerine getirmediniz. 2020 yılı bütçesi, eğitim yatırımlarını karşılamanın ve beklentilerimizin çok uzağındadır. Eğitime ayrılan bütçeyle ne okul ne öğretmen sorunu çözülebilir ne de taşımalı eğitim çözülebilir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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