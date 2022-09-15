Kılıçdaroğlu, Musa Anter'in Oğlu Dicle Anter'i Ağırladı... Oğul Anter: "Babamın Dosyasını, Kılıçdaroğlu'na Emanet Ettim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1992’de öldürülen gazeteci, yazar Musa Anter’in oğlu Dicle Anter’i CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Görüşme sonrasında "Bugün itibariyle davadan hukuken umudumuzu kesmiş bulunuyoruz" diyen oğul Anter, "Babamın dosyasını ‘ülkede adalet arayan ve herkesin yanında olacağım’ diyen Kılıçdaroğlu’na emanet ettim. 'Ben bu ülkeyi barıştıracağım' diyerek çıktığı helalleşme yolculuğunun ülkemizde toplumsal barışı sağlamasını umut ettiğimizi belirttim" diye konuştu. Anter davası 20 Eylül’de zamanaşımına uğrayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Musa Anter'in oğlu Dicle Anter ile bir araya geldi. Dicle Anter, babası Musa Anter'in 1992'de öldürülmesine ilişkin görülen davanın zaman aşımına uğramasından önce bugün görülen son duruşmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Dicle Anter, babası Musa Anter'in, 20 Eylül 1992'de öldürüldüğünü anımsatarak buna ilişkin davanın, zaman aşımına uğramasından önceki son celsesinin bugün görüldüğünü ve davanın 21 Eylül'e ertelendiğini anlattı. Anter, bugünkü duruşmada da karar verilmeyerek davanın cezasızlık politikasına mahkum edildiğini söyledi ve şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla davadan hukuken umudumuzu kesmiş bulunuyoruz. Bugünkü görüşmede, faili meçhul cinayetler, işkence ve gözaltında kayıp suçlarıyla devletin yüzleşmesi, bu suçların faillerinin bularak cezalandırılması, bu acıların bir daha asla yaşanmaması için kamusal reformların yapılması, onarıcı adalet mekanizmalarının işletilmesini ve sonrasında mağdurlarıyla helalleşme talebiyle babamın dosyasını, 'Ülkede adalet arayan herkesin yanında olacağım.' diyen Kılıçdaroğlu'na emanet ettim. 'Ben bu ülkeyi barıştıracağım.' diyerek çıktığı helalleşme yolculuğunun ülkemize toplumsal barışı sağlamasını umut ettiğimizi belirttim."

Musa Anter Cinayetine İlişkin Davanın Duruşması Zaman Aşımına 5 Gün Kala Yapıldı.

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