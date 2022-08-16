Kılıçdaroğlu, Bağlama Sanatçısı Down Sendromlu Birey Çağatay Aras'ı Evinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Bağlama Sanatçısı Down Sendromlu Birey Çağatay Aras'ı Evinde Ziyaret Etti

16.08.2022 09:45
Kılıçdaroğlu, Bağlama Sanatçısı Down Sendromlu Birey Çağatay Aras'ı Evinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bağlama sanatçısı down sendromlu birey Çağatay Aras’ı evinde ziyaret etti ve Aras’ın bağlama performansını dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bağlama sanatçısı down sendromlu birey Çağatay Aras'ı evinde ziyaret etti ve Aras'ın bağlama performansını dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kurtköy'de bağlama sanatçısı down sendromlu birey Çağatay Aras'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Çağatay Aras, Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine, bağlama çalmayı kendisinin öğrendiğini anlattı. Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu, Çağatan Aras'ın çaldığı türküleri de dinledi, Aras ve ailesi ile sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, Çağatan'a Beşiktaş forması hediye etti.

Kılıçdaroğlu ziyaretin sonunda ise mahalledeki tüm çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Bağlama Sanatçısı Down Sendromlu Birey Çağatay Aras'ı Evinde Ziyaret Etti - Son Dakika

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