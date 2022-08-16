Çağatay Aras, Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine, bağlama çalmayı kendisinin öğrendiğini anlattı. Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu, Çağatan Aras'ın çaldığı türküleri de dinledi, Aras ve ailesi ile sohbet etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, Bağlama Sanatçısı Down Sendromlu Birey Çağatay Aras'ı Evinde Ziyaret Etti - Son Dakika

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