Kemal Kılıçdaroğlu: Kanun Teklifimizi TBMM'ye Sunduk. Bu Meseleyi Siyasilerin İki Dudağının Arasından Kurtaracağız - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu: Kanun Teklifimizi TBMM'ye Sunduk. Bu Meseleyi Siyasilerin İki Dudağının Arasından Kurtaracağız

04.10.2022 19:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup konuşmasının başörtüsü ile ilgili bölümünü, “Kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk. Bu meseleyi siyasilerin iki dudağının arasından kurtaracağız” notu ile paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup konuşmasının başörtüsü ile ilgili bölümünü, "Kanun teklifimizi TBMM'ye sunduk. Bu meseleyi siyasilerin iki dudağının arasından kurtaracağız" notu ile paylaştı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı grup toplantısı konuşmasından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "Kanun teklifimizi TBMM'ye sunduk. Bu meseleyi siyasilerin iki dudağının arasından kurtaracağız" notu ile paylaştığı videoda şu konuşması yer alıyor:

"YÜREĞİ YETEN DE PEŞİMDEN GELSİN"

"Bu millet ne çektiyse ayrışmadan, kutuplaşmadan, siyasilerin bile isteye düşmanlaştırmasından çekti. ve emin olun bugün yaşanan kutuplaşma ortamını hiç yaşamadık. Eğer bu toplum yarınlara umutla bakacaksa, geleceğe odaklanacaksa bu ayrışmanın kesinlikle bitmesi lazım. Bu nedenle ben bir helalleşme çağrısı yaptım. ve helalleşme yolculuğuna çıktım. Uzun ülkenin yaralarını kapatmaktan söz ediyorum çünkü ülkemizin çok fazla açık yarası var. Bu yaraları kanatanlar, oy devşirmek isteyen ve koltuğunu korumak isteyen siyasilerdir. Halkımız yorgun düşürdü bu yaralar. Artık devlet bu yaraları kapatmak zorundadır. ve ben ucu nereye varacaksa varsın, bedeli ne olacaksa olsun bu yaraları sarmaya ant içtim, ant. Birileri uğraşsın; aday kim, kavga mı var, ayrışma mı var, tartışma mı var? Emin olun dostlar, geliyoruz biz geliyoruz ve geleceğiz. Vatan sevdalılarının ittifakıdır bu ittifak. Yaraları sarmaya geliyoruz. Saray beni iyi dinlesin… Kadınların duygularını ve inançlarını istismar ettiğiniz yeter. Bugün kanun teklifimizi Gazi Meclisimize veriyoruz. Göreceğiz kim samimi kim samimi değil. Artık kanunu çıkaralım ve bu çağdışı tartışma bitsin. Yüreği yeten de peşimden gelsin. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu: Kanun Teklifimizi TBMM'ye Sunduk. Bu Meseleyi Siyasilerin İki Dudağının Arasından Kurtaracağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu: Kanun Teklifimizi TBMM'ye Sunduk. Bu Meseleyi Siyasilerin İki Dudağının Arasından Kurtaracağız - Son Dakika
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