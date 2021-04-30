CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

30.04.2021 01:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili bir kanun teklifi vereceklerini belirterek, "Merkez Bankası sıcak siyasetin dışında kalırsa güven verir, topluma da güven verir, dış piyasalara da güven verir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili bir kanun teklifi vereceklerini belirterek, "Merkez Bankası sıcak siyasetin dışında kalırsa güven verir, topluma da güven verir, dış piyasalara da güven verir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Karar TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelerin düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine yardım yaptığını ve buna ilişkin rakamları her hafta kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, 20-26 Nisan'da 847 bin 164 haneye ayni yardım, 221 bin 478 haneye de nakdi yardım yapıldığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, ramazan ayının başlangıcından 26 Nisan'a kadar 2 milyon 76 bin 813 haneye yardım götürüldüğünü kaydetti.

Bu yardımların toplam tutarının 99 milyon 312 bin 35 lira olduğunu, bunun bir kısmının vatandaşlardan bağış olarak alındığını, kalan tutarın da doğrudan belediyelerin kendi bütçesinden karşılandığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bakın bu iktidarın oturup CHP'ye dua etmesi lazım. Eğer 2 milyon 76 bin haneye yardım götürülmeseydi kim götürecekti o yardımı? Bir toplumsal buhran çıkardı ortaya." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, parti binalarına asılan "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişlerin indirildiğini hatırlatarak, bu konuda şu ana kadar açılan hiçbir dava olmadığını, tutanaklarla Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandığını, cezaları yargıya taşıyacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Davalar devam ediyor ama şöyle bir artısı oldu. Onların bu girişimi, '128 milyar dolar nerede?' sorusunun 83 milyon tarafından öğrenilmesine yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankasının bağımsızlığıyla ilgili CHP olarak Meclis'e bir kanun teklifi sunacakları bilgisini veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımıza talimat verdim, yarın veya öbür gün bir kanun teklifi verecekler Merkez Bankasının bağımsızlığıyla ilgili. Merkez Bankası sıcak siyasetin dışında kalırsa güven verir, topluma da güven verir, dış piyasalara da güven verir. Ekonomi dışa açık bir ekonomi, serbest kur politikası var, dolayısıyla dünyadaki bütün sermaye çevreleri güven veren bir kurum görmek ister. Bilançoların şeffaf olup olmadığını sorgulamak ister."

Kılıçdaroğlu, bu kanun teklifi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de desteğini isteyeceklerini aktararak, "Grup başkanvekili arkadaşlarımız, MHP grup başkanvekilleri ile görüşürler. Derler biz böyle bir kanun teklifi veriyoruz. Arzu ederseniz ortak verelim veya siz verin, biz sizi destekleyelim." ifadesini kullandı.

Bahçeli'den destek alacakları konusunda umutlu olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çünkü kendisini çok fazla Erdoğan'a endeksledi. Şöyle bir özelliği var Bahçeli'nin, dün o sözü söyledi ama üç gün sonra tam tersini, 180 derece tersini söyleyebilir, yapabilir. Beni üzen de zaten bu. Yapmaması lazım. Türkiye'nin çıkarlarını düşünmesi lazım. Merkez Bankası hepimizin bankası ve çok değer vermemiz gereken bir kurum. Bağımsız olması lazım." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 12 olacağı tahminine ilişkin soru üzerine de daha önce bu rakamın yüzde 9 olarak açıklandığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dördüncü aydayız sapmaya bakın, 9'dan 12'ye. Ne demektir bu, 6 ayda bir Merkez Bankasının başkanını değiştirirseniz, önümüzdeki 4 ay sonra bir daha oturursunuz masanın başına, yeni enflasyon rakamını açıklarsınız. Çünkü Merkez Bankasını banka olmaktan çıkardılar. Hedefe kilitlenmekten çıkardılar. Saraya bakıyor, oradan gelecek talimata göre karar veriyor."

1915 olaylarının "soykırım" olarak nitelendirilmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesine ilişkin tepki göstermedikleri yönünde eleştiriler olduğunun hatırlatılmasına karşılık, bu konuda 22 Nisan'da yazılı açıklama yaptığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, açıklamada, "sözde soykırım ifadesi kullanılırsa bunun Türkiye-Amerika ilişkilerine büyük zarar vereceğini, bu konunun tarihçilerin alanına girdiğini, dolayısıyla bunun sıcak siyasete konu edilmemesi gerektiğini" söylediklerini aktardı.

Biden'ın, 24 Nisan'daki açıklamasından sonra da parti sözcüsünün açıklama yaptığını, kendisinin de daha sonra bu konuda görüşlerini ifade ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, asıl konuşması gereken kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Aslan gibi kükremesini bekliyordu, bütün tabanı bekliyordu. Konuşacak ve aslan gibi kükreyecekti. ve benim anlatımıma göre kedi gibi miyavladı. Bir şey yapmadı." görüşünü savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi çok kötü yönettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin çıkarlarını savunabileceğini hiç ama hiç düşünmüyorum. Bir devletin başkanı Allah aşkına 'Biden bana ne zaman telefon edecek' diye bir beklenti içine girer mi? Böyle bir beklenti olabilir mi? Kesinlikle bunları reddediyorum. Erdoğan'ın bu saatten sonra yapacağı şey gerçekten sandığı koyup, halkın hakemliğine başvurmasıdır."

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika


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