Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nın Öbek Çalışmasına Katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nın Öbek Çalışmasına Katıldı

12.08.2022 15:57
Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nın Öbek Çalışmasına Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte partisinin düzenlediği "80 Günde Devr-i Alem" öbek çalışmasına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte partisinin düzenlediği "80 Günde Devr-i Alem" öbek çalışmasına katıldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "80 Günde Devr-i Alem" kampanyası kapsamında öbek çalışmasına katıldı. Kılıçdaroğlu, öbek çalışması sırasında Bitlisli Eroğlu ailesini ziyaret etti. Eroğlu ailesi ile sohbetinde Bitlis'ten de söz eden Kılıçdaroğlu, bölgenin kalkındırılması gerektiğini ve bunu gerçekleştirmede CHP olarak kararlı olduklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Bölgenin kalkınması lazım, bölgenin ayağa kalkması lazım. İş imkanı olması lazım. İyi eğitim, iyi okullar… Olacak, olacak. Kararlıyım" dedi.

Çocuklarla sohbet eden Kılıçdaroğlu daha sonra, aynı mahallede bulunan bir taziye evine giderek başsağlığı dileklerini iletti.

YORUMLAR
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CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yarın İstanbul'da başlayacak CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yarın İstanbul'da başlayacak
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nın Öbek Çalışmasına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nın Öbek Çalışmasına Katıldı - Son Dakika
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