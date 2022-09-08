Cenaze törenine Okay ailesinin fertlerinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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