CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Ziyaret Etti

26.09.2022 20:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Pazar günü ‘Altılı Masa’nın 2. tur görüşmeleri başlayacağı için CHP Lideri Kılıçdaroğlu, diğer parti genel başkanlarını ziyaret etmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Pazar günü 'Altılı Masa'nın 2. tur görüşmeleri başlayacağı için CHP Lideri Kılıçdaroğlu, diğer parti genel başkanlarını ziyaret etmeye başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı bu akşam parti genel merkezinde ziyaret etti.

'Altılı Masa'nın 2. tur görüşmeleri 2 Ekim'de başlayacak. Bu toplantıda ev sahipliğini CHP yapacağı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu diğer 5 siyasi parti genel başkanını ziyaret edecek. Babacan ziyareti de bu kapsamda yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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