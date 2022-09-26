CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Pazar günü 'Altılı Masa'nın 2. tur görüşmeleri başlayacağı için CHP Lideri Kılıçdaroğlu, diğer parti genel başkanlarını ziyaret etmeye başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı bu akşam parti genel merkezinde ziyaret etti.

'Altılı Masa'nın 2. tur görüşmeleri 2 Ekim'de başlayacak. Bu toplantıda ev sahipliğini CHP yapacağı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu diğer 5 siyasi parti genel başkanını ziyaret edecek. Babacan ziyareti de bu kapsamda yapıldı.