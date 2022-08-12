Kılıçdaroğlu: "Sevgili Halkım, Bunların Saraydan Atanma Bakanı 'Biz Ötv'yi Artıracaktık, Kılıçdaroğlu Konuştu' Demiş. - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Sevgili Halkım, Bunların Saraydan Atanma Bakanı 'Biz Ötv'yi Artıracaktık, Kılıçdaroğlu Konuştu' Demiş.

12.08.2022 14:38
Kılıçdaroğlu: "Sevgili Halkım, Bunların Saraydan Atanma Bakanı 'Biz Ötv'yi Artıracaktık, Kılıçdaroğlu Konuştu' Demiş.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı ‘biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu’ demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok.” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz ÖTV'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Kendi aramızda, 'ÖTV'yi artıralım da aşırı talebi kıralım' diyorduk" sözlerinin duyulduğu video ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz ÖTV'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok."

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Uzun yıllardır iktidar olamayan bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidara en yakın dönemdedir' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Uzun yıllardır iktidar olamayan bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidara en yakın dönemdedir' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, ÖTV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Sevgili Halkım, Bunların Saraydan Atanma Bakanı 'Biz Ötv'yi Artıracaktık, Kılıçdaroğlu Konuştu' Demiş. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 Bakan Karaismailoğlu, İmamoğlu'na rakip mi olacak? "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
13:32 Çöpe atmaktan son anda vazgeçtiği yün yumağının içinden 116 bin lira değerinde kulplu reşat altını çıktı
14:13 CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel geçmişe atıfta bulundu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle helalleşmek zorundadır
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
13:22 Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı
13:20 Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Kredi marketlerindeki indirim, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 14:39:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Sevgili Halkım, Bunların Saraydan Atanma Bakanı 'Biz Ötv'yi Artıracaktık, Kılıçdaroğlu Konuştu' Demiş. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement