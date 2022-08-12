CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz ÖTV'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Kendi aramızda, 'ÖTV'yi artıralım da aşırı talebi kıralım' diyorduk" sözlerinin duyulduğu video ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz ÖTV'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok."