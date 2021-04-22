CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ABD Başkanı Biden'a sözde "Ermeni Soykırımı" tepkisi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 tehcir kararı ve sonrasında yaşanan karşılıklı acıları "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendireceğinin dünya medyasına yansıdığını belirterek, "Bu haksız, yersiz ve adil olmayan bir tutumdur. Bu söylemin kabul edilebilmesi mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olduğunu anımsattı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin acıların yarıştırılması ve siyasete alet edilmesine karşı olduğunu belirterek, siyasetçilerin önceliğinin geçmiş acılardan ders alarak söz konusu acıların bir daha yaşanmamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

CHP lideri, devletin insanları tarih yaptığını, bilim insanlarının ise tarihi yazdığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, devletlerin sorumlu mevkilerinde bulunan insanların tarih yazmak gibi bir davranışın kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, söz konusu "Ermeni Soykırımı" açıklamasının halihazırda zor bir süreçten geçen Türkiye - ABD ilişkilerine onmaz yaralar açabileceğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, tamir edilemez yaralarının açılmaması için Biden ve ABD yönetimini; dost ve müttefik iki ülkenin stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu ve sağduyulu olmaya davet etti.

(Mustafa Cenik/İHA)