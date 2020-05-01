CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu: (2)

20 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta yapılan 20 bin öğretmen kurasında çıkan öğretmenlerin atamalarının halen yapılmadığını belirterek, "Atama kararnamesi Erdoğan'ın önünde bekliyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta yapılan 20 bin öğretmen kurasında çıkan öğretmenlerin atamalarının halen yapılmadığını belirterek, "Atama kararnamesi Erdoğan'ın önünde bekliyor. Maaş almasınlar diye bekliyor. Bu insanlara görev verin, beceremediğiniz maske dağıtımını bari verin bu insanlara. Kura çekildi, atamanın da yapılması lazım. Bunun takipçisiyiz." dedi.

Halk TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından dünyadaki ekonomilerin kötüye gideceğinin söylendiğini belirtti.

Artık dünyanın bütün demokratlarının, sosyal devleti keşfetmek zorunda olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım alan ailelerle yaptığı görüşmeyi eleştirdi. "Bizim inancımızda sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu, fakirin onurunun korunması, devlet yönetiminde yoksulun yoksulluğunun afişe edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, 18 Mart'ta 20 bin öğretmen kurası çekilmesine rağmen öğretmenlerin atamalarının yapılmadığını da belirterek, "Bu kararname Erdoğan'ın önünde bekliyor. Maaş almasınlar diye bekliyor. Bu insanlara görev verin, beceremediğiniz maske dağıtımını bari verin bu insanlara. 20 bin öğretmen adına üzülüyorum. Kura çekildi, atamanın da yapılması lazım. Her türlü israfı yapacaksınız, 20 bin öğretmenin atamasını yapmayacaksınız. Bunun takipçisiyiz." diye konuştu.

- "Benim elimi kolumu niye bağlıyorsun?"

Bir soru üzerine Kovid-19 ile mücadele kapsamında partisinin ve partili belediyelerin yaptığı çalışmaları anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, pek çok belediyenin kendi maskesini bile ürettiğini, vatandaşa dağıttığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Maske, hatta ekmek dağıtmamıza engel oldular. Sen de yap kardeşim, benim elimi kolumu niye bağlıyorsun?" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediyelerin yardımlarıyla ilgili 'paralel hizmet' şeklindeki benzetmesi sizde kayyum endişesi yaratıyor mu?" sorusuna da "Hiçbir endişe yaratmaz. Yapılan tanımlama yanlış, belediye terör örgütü olur mu? Fakire, yoksula, fukaraya yardım ne zamandan beri terör olmaya başladı. Yardım yapılıyor zaten." karşılığını verdi.

Dünyada pek çok ülkenin maskeleri belediyeler aracılığıyla dağıttığını, vatandaşlara ücretsiz verilecek maskelerin dağıtımının bir türlü yapılamadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Koskoca devleti yönetiyorsunuz, halen bir maskeyi dağıtamadınız. Bir maskeyi dağıtamayan bir yönetim Türkiye Cumhuriyeti devletini sağlıklı yönetemez. Zaten yönetemiyor, asıl sorunumuz da buradan başlıyor. Sen belediyeleri 'Biraz daha yardım yapın' diye teşvik edeceksin. Biz merkezi yönetimle yerel yönetimin iş birliği içinde çalışmasını isteriz." diye konuştu.

"Onlara hakim, savcı demiyoruz"

Bir soru üzerine, Hakan Aygün ve diğer gazetecilerin tutuklanmasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Yargısız infaz yapan bizim yandaş medya dediğimiz havuz medyası." dedi.

Her şeye rağmen bu ülkede namuslu, vicdanlı, kalemini güce teslim etmeyen hakim ve savcıların bulunduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Belli yerlere getirilenler var. Onlara hakim, savcı demiyoruz. Onlar sarayın taleplerini yerine getiren, Erdoğan'ın sopası olarak kullandığı kişiler, Erdoğan'ın sopası onlar. Baskı dönemlerinde Türkiye onları tanıyacak, hepimiz onları tanıyacağız. Beni üzen, onlar gelecekte çocuklarının yüzüne bakamayacak noktaya gelecekler." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki diğer siyasi partilerle görüşme yapıp yapmadıklarının sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, şu anda herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtti.

Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarını izlediğini, onların da demokrasiye vurgu yaptığını ifade eden Kılıçdaroğlu, herkesin ortak hedefinin demokrasi olduğunu kaydetti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, tüm baskılardan çıkış yolunun demokrasi olduğunu herkesin anlaması gerektiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yayınladığı banttaki konuşmanızın bir yerinde şehir hastanelerine destek veriyorsunuz, bir yerinde eleştiriyorsunuz." denilmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir cümleyi bir yerden kesip, öbür cümleyi bir yerden kesip onu veriyorlar." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, sadece hastanelerin maliyetini sorduklarını, "Şehir hastanelerinin maliyeti nedir, kaça yaptınız, kaç lira garanti verdiniz, eğer bir uyuşmazlık çıkarsa neden Londra'daki mahkemeler yetkili" sorularının yanıtını AK Parti'li milletvekillerinin de bilmediğini savundu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "AK Partili kardeşlerim de sorsunlar, bu hastane kaça yapıldı? 1 liralık hastaneyi 500 liraya yapıyorsa soru soracağız o zaman. Bu soruya muhatap olmamak için açıklamıyorlar. Dünyanın hangi demokrasisinde devlet yaptığı harcamayı açıklamaz. Sonunda ben ödüyorum, tüyü bitmemiş yetim ödeyecek, benim torunlarım ödeyecek o parayı. Kaça yaptın, ben bunu öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 07:24 Kaynak: AA


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