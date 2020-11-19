CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Safranbolu'da - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve toplantılar için geldiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kentin ileri gelenlerinden oluşan bir grup ile basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantının ardından Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ne geçen Kılıçdaroğlu, burada partililerle buluştu.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Veli Ağbaba ile CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse eşlik etti.