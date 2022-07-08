Chp, Görevden Uzaklaştırılan Mustafa Kayalar'a Sahip Çıktı. Deniz Yücel: "Menderes'i ve Mustafa Kayalar'ı Kimseye Yedirmeyeceğiz"

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın çağrısıyla CHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, belediye işçileri ve yurttaşlar, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a destek vermek için bir araya geldi. Yüzlerce kişi "Menderes bizimdir, bizim kalacak", "Mustafa Kayalar yalnız değildir" sloganı atarken CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Menderesliler Mustafa Kayalar'a sahip çıkıyor. Haksızlığa, darbeye karşı sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Mustafa Kayalar'ı ve Menderes'i kimseye yedirmeyeceğiz" dedi.

Menderes Belediyesi ana hizmet binası önündeki kitlesel basın açıklamasına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, CHP İzmir il ve ilçe örgütü üyeleri, belediye işçileri ve yurttaşlar katıldı.

Belediye önünde toplanan binlerce kişi "Menderes bizimdir, bizim kalacak", "Hükümet istifa", "Direne direne kazanacağız", "Mustafa Kayalar yalnız değildir", "AKP mezara halk iktidara", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.

"MENDERESLİLER SAHİP ÇIKTI"

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın haksız bir suçlama nedeniyle soruşturma geçirdiğini ve hukuksuz bir şekilde İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığını söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel şöyle konuştu:

"Bugün demokrasiye vurulan bir darbe nedeniyle buradayız. Başkanımız bu soruşturma nedeniyle ifadeye davet edildi ve ifadesini verdi. Cumhuriyet savcılığı diğer şüphelilerin de ifadesini aldı. Sonuç olarak adli kontrol tedbiriyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle salıverilmesi kararı alındı. O gün meclis üyemiz ve grup başkanvekilimiz Murat Aydın ile 24 saat Mustafa Kayalar'ın yanındaydık. Salıverilme kararı sonrası adliyeden çıkarken onu coşkulu bir kalabalık bekliyordu. O gün Menderesliler Mustafa Kayalar'a sahip çıktı. Bugün görüyorum ki yine Menderesliler Mustafa Kayalar'a sahip çıkıyor. CHP'li belediye başkanlarının veremeyeceği hesap yok. Şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yönetirler. Eğer hesap veremeyecek olurlar ve yanlış yola saparlarsa onlara dur diyecek olan CHP'dir."

"MENDERES'İ KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Deniz Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargıdan, savcılıktan, mahkemeden istedikleri sonucu alamayan siyasi iktidar çareyi belediye başkanımızı görevden almakta buldu. Hakkında mahkumiyet, tutuklama kararı yok. Mahkeme ve savcılıktan istedikleri kararı alamayınca idari bir kararla, suç örgütü liderleriyle fotoğrafları olan İçişleri Bakanı var ya, onun işgal ettiği koltuk tarafından başkanımız görevden alındı. Bu haksızlığı yapanlar Menderesli hemşerilerimizin iradesine darbe vuranlar, ilk seçimde karşılığını en ağır şekilde alacak. Milletimiz bu haksızlıkları, adaletsizlikleri hiçbir zaman unutmaz. İstanbul seçimlerinde de unutmadı, Menemen'de de unutmadı. Menderes'te de unutmayacak. Kimse heveslenmesin. Kenarda, köşede ellerini ovuşturanlara söylüyorum. Akbabalara, çakallara söylüyorum kimse heveslenmesin. CHP Menderes İlçe Örgütü, İzmir İl Başkanlığı, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz Menderes'te birbirine kenetlenmiş durumda. Mustafa Kayalar'ı da Menderes'i de kimse sahipsiz zannetmesin. Bu haksızlığa, darbeye karşı her mecrada hukuk kuralları ve siyaset çerçevesinde sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Mustafa Kayalar'ı ve Menderes'i kimseye yedirmeyeceğiz."

KAYALAR: "HER TÜRLÜ HEBASI VERİRİZ"

"Menderes bizimdir, bizim kalacak" ve "Menderes seninle gurur duyuyor" sloganları sonrası konuşan Menderes Belediye Başkanı Kayalar ise şunları söyledi:

"Sizlerin iradesiyle Menderes belediye başkanlığı görevinden siyasi çıkarlar uğruna alınan karar doğrultusunda ne yazık ki geçici bir süreyle uzaklaştırıldım. Belediye başkanları bulunduğumuz konum gereği böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Kendimizi adalet karşısında savunacağız. Pazartesi iddialardan dolayı ifademizi verdik. Adaletin aldığı karar doğrultusunda göreve devam etmemiz uygun görüldü. Dün İçişleri Bakanlığı'nın aldığı, gerekçesini bilmediğim bir kararla görevimden uzaklaştırıldım. Bu süreçte kimse kararsızlığa ve ümitsizliğe kapılmasın. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Adalet karşısında her türlü hesabı vermeye hazırız. Başımız dik, alnımız ak. Biliyorum ki bugünler geçecek. İnanıyorum ki adalet olması gerektiği gibi işleyecek. Menderes Belediyesi ailesi olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte ilk günkü heyecanımızla hizmet etmeye devam edeceğiz."

TUNÇ SOYER: "SİYASİ VE KEYFİ BİR KARAR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları kaydetti:

"Bugün yine sözcüklerin boğazımıza düğümlendiği çok sıkıntılı bir gündeyiz. Haksızlığa uğramanın öfkesi içindeyiz. Son yirmi yılda bu ülkede adalet çok hasar gördü. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde hak, hukuk, adalet bu kadar değersizleşmedi. Halkın hukuka güveni kalmadı. Sizden olanlara başka, olmayanlara başka bir adalet olamaz. Hukuk her bireye ve kuruluşa eşit mesafede durmayı gerektirir. Hukuk, adalet gerektirir. Kanıtlanmamış bir iddia. Yargı kararı, tutuklama kararı yokken başkanımızın görevden alınması siyasi ve keyfi bir karardır. Elbette bir gün gerçekler ortaya çıkacak. Halkın iradesini entrikalarla alaşağı etmeye çalışan bu zihniyet hak ettiğini bulacak. Sandığın iradesini hukuksuzca kullandıkları devletin gücüyle devşirmeye çalışanlar, tarihin önünde hesap verecek. Adaletin terazisi zamanı gelir o teraziyi bozanı da tartar. Asla umutsuzluğa, yılgınlığa yer yok. Size söz veriyorum kardeşlerim. Asla bize güvenen hiçbir İzmirlinin başını öne eğecek bir iş yapmayacağız. Görevimizin son anına kadar son nefesimize kadar alnımız açık, başımız dik. İzmirlinin bize verdiği desteğe layık olmak için canla başla aşkla çalışmaya devam edeceğiz."