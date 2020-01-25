CHP heyeti Doğanyol'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP heyeti Doğanyol'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

CHP heyeti Doğanyol'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen CHP heyeti, 6,8'lik depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

CHP heyeti Doğanyol'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen CHP heyeti, 6,8'lik depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.


Sabah erken saatlerinde Doğanyol ilçesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz burada incelemelerde bulundu.


Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, depremde Doğanyol'da 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini kaydederek, "İnşallah can kaybımız artmaz" dedi. Depremin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin bölgeye yardım malzemesi gönderme kararı aldığını söyledi.


Sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade eden Ağbaba, "AFAD ve diğer kuruluşlarda çok kısa zamanda müdahale etti. İnsanlar mağdur edilmeden çok hızlı şekilde mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Burada hasarların çok büyük olduğunu gördük. Neredeyse Doğanyol'da oturacak ev kalmamış. Arkadaşlarımızla birlikte bölge halkının yanında olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Doğanyol, Malatya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acılı babadan son bakış! Depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Deprem anında kendisini dışarı attı, yaralanmaktan son anda kurtuldu Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:54:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP heyeti Doğanyol'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]