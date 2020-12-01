Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi - Son Dakika

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 2016 yılında Yassıada'ya ilişkin söylediği sözler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca talimat ile ifadesi alınan Canpolat'a adliyeye gelen parti yöneticileri destek verdi. -İHA-

Son Dakika

Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

Koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşı: Ne olur maske takın

Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı

Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu