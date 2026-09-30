CHP, İstanbul'daki kalesi Kadıköy'ü gözden mi çıkardı? Rekor oyla seçilen Mesut Kösedağı disipline gönderildi - Son Dakika
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CHP, İstanbul'daki kalesi Kadıköy'ü gözden mi çıkardı? Rekor oyla seçilen Mesut Kösedağı disipline gönderildi

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CHP, İstanbul\'daki kalesi Kadıköy\'ü gözden mi çıkardı? Rekor oyla seçilen Mesut Kösedağı disipline gönderildi
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CHP, İstanbul’da 1994’ten bu yana kesintisiz yönettiği Kadıköy’den kendi isteği ile çıkıyor. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 68,78 oyla belediye başkanı seçilen Mesut Kösedağı, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edildi. Karar, partinin 32 yıldır yönettiği ve son üç yerel seçimde yüzde 65’in üzerinde oy aldığı Kadıköy’ü yeniden gündeme taşıdı.

CHP’nin İstanbul’daki en güçlü kalelerinden biri olan ve 1994’ten bu yana kesintisiz 32 yıldır parti yönetiminde bulunan Kadıköy’de sarsıcı bir gelişme yaşandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), aralarında Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’nın da bulunduğu 5 belediye belediye başkanını kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

37 YILLIK GELENEK VE TARİHİ İSİMLER

Kadıköy’de sosyal demokrat belediyecilik geleneği 1989 yılında SHP’li Cengiz Özyalçın ile başladı. 1994 yerel seçimleriyle birlikte doğrudan CHP yönetimine geçen ilçede, Selami Öztürk 1994-2014 yılları arasında 20 yıl boyunca aralıksız belediye başkanlığı yaparak döneme damgasını vurdu.

Öztürk’ün ardından göreve gelen Aykurt Nuhoğlu (2014-2019) ve Şerdil Dara Odabaşı (2019-2024) ile devam eden bu çizgi, 31 Mart 2024 seçimlerinde Mesut Kösedağı’nın seçilmesiyle 37. yılına girdi.

CHP, İstanbul'daki kalesi Kadıköy'ü gözden mi çıkardı? Rekor oyla seçilen Mesut Kösedağı disipline gönderildi

SEÇMENİN KESİNTİSİZ VE REKOR DESTEĞİ

Kadıköy seçmeni, tüm yerel seçimlerde CHP adaylarına rekor düzeyde oy oranlarıyla destek vermeyi sürdürdü:

2014 yerel seçimleri: CHP adayı Aykurt Nuhoğlu yüzde 72,45 oy aldı.

2019 yerel seçimleri: CHP adayı Şerdil Dara Odabaşı yüzde 65,99 oy aldı.

2024 yerel seçimleri: CHP adayı Mesut Kösedağı yüzde 68,78 oy oranı ve 212 bin 961 oyla belediye başkanı seçildi.

REKOR OYA RAĞMEN DİSİPLİN ADIMI

20 yıl Selami Öztürk liderliğinde, ardından gelen başkanlarla büyüyen ve son seçimde halkın yaklaşık yüzde 69’unun desteğini alan Kadıköy'de, Mesut Kösedağı’nın kesin ihraç istemiyle disipline gönderilmesi gündeme bomba gibi düştü. CHP’nin en güçlü kalesi ve sembol ilçesinde alınan bu karar, "CHP İstanbul’daki kalesinden gözden mi çıkarıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

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SON DAKİKA: CHP, İstanbul'daki kalesi Kadıköy'ü gözden mi çıkardı? Rekor oyla seçilen Mesut Kösedağı disipline gönderildi - Son Dakika
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