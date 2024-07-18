CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı eyleme destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı eyleme destek verdi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı eyleme destek verdi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen eyleme katılarak, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Aslanoğlu, kanun teklifinin geri çekilmesini ve hayvan hakları savunucularının dinlenmesini talep etti.

18.07.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Hayvanseverlerin İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı yaptıkları eyleme destek veren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bu yasanın içeriğinde ister ötanazi desinler ister uyutma, bunun sonunun bir katliamla sonuçlanacağını hepimiz biliyoruz" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan AKP'nin sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören kanun teklifine yönelik tepkiler sürüyor. İzmir'de hayvanseverlerin teklifi protesto etmek için düzenledikleri eyleme katılan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yapılan eylemlere destek vermeye ve kanun teklifinin geri çekilmesi için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Aslanoğlu, "Değerli dostlar sizlerin aranızda olmaktan büyük mutluluk duysam da böylesi bir gündemle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duysam da, böylesi bir gündemle bir arada olmaktan büyük bir üzüntü duyuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı sadece hayvanlara değil sana düşman bana düşman, can olan ne varsa ona düşman. Ağaç katliamları ardından şimdi de hayvan katliamları. Bu yasa komisyonlarda konuşulmaya başlanırken, farklı fikirlerin konuşulmasına asla müsaade etmeyen, hayvan hakları savunucularını Meclis'e almamak için elinden gelen her şeyi yapan, hatta şiddet uygulayanları buradan protesto ediyoruz" dedi.

"Yanınızda olmaya devam edeceğiz"

"Bir an önce bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yasanın içeriğinde ister ötanazi desinler ister uyutma, bunun sonunun bir katliamla sonuçlanacağını hepimiz biliyoruz. Partimizin milletvekilleri defalarca çağrıda bulundular, bu yasayı bir an önce geri çekin diye. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu yasanın çıkmaması için elinden gelenin fazlasını yapacaktır, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, aynı zamanda da yaşayan tüm canlılara ait olduğunu biliyor. O yüzden biz can dostlarımızın yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu yasanın bir an önce geri çekilmesini, doğru düzgün değerlendirilmesini ve içinde asla hayvan katliamlarına neden olabilecek, can dostlarımızın ölümüne neden olabilecek ne varsa çıkartılmasını ve en önemlisi hayvan hakları savunucularının mutlaka dinlenmesini savunuyoruz. Eylemleriniz olduğu sürece yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak, İzmir, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı eyleme destek verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı eyleme destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement