CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı - Aylin Nazlıaka - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Başkanlığına aday olan Fatma Köse, "İstanbul İl Başkanının 4 gündür delege, il arayarak delegenin iradesine ipotek koymasını beklemezdim. Ona her zaman saygı duyduk. Kadın il başkanı olduğu için saygı duyduk. Bir erkek siyaseti yapsın diye değildi bunlar." dedi.

CHP'nin Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen 14. Olağan Kadın Kurultayı'nda Köse ve Parti Meclisi (PM) üyesi Aylin Nazlıaka, adaylıklarının açıklanmasının ardından birer konuşma yaptı.

Köse, ilk defa kadın iradesinin yok sayıldığı bir seçime tanıklık ettiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Halkın iradesine hiç kimse ipotek koyamaz." ifadesini anımsattı.

Hiç kimsenin delegenin iradesine ipotek koyamayacağını ifade eden Köse, "Az önce İstanbul İl Başkanı bu partide örgütlü mücadeleden, emekten, kadın gücünden bahsetti. Dört gündür tüm illeri arayarak, il başkanlarını devreye sokarak, delegasyonun iradesine ipotek koymak sayın il başkanım ne kadar doğru acaba, size bunu sormak istiyorum." diye konuştu.

Kavga etmek için burada olmadıklarını belirten Köse, şöyle devam etti:

"Bu kurultay kadınları ikiye, üçe, dörde, beşe böldü. Bunu anlamınızı istiyorum. Ben şunu beklerdim, İstanbul İl Başkanının buraya çıkıp, 'Değerli delegeler kendi özgür, hür iradenizle oyunuzu kullanın' demesini beklerdim. 4 gündür delege, il arayarak delegenin iradesine ipotek koymasını beklemezdim. Ona her zaman saygı duyduk biz. Kadın il başkanı olduğu için saygı duyduk. Ama bir erkek siyaseti yapsın diye değildi bunlar. Benim adaya söyleyecek sözüm yok. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olmak istiyor. O kadar doğal ki ama keşke eşit şartlarda yarışabilseydik. İstanbul İl Başkanı diyor ki, 'Bağırarak konuşmayın.' Biz nasıl konuşacağımızı biliriz sayın başkan. Kimse bize nasıl konuşacağımızı ifade edemez. Kusura bakmayacaksınız. Herkes yerini, haddini bilecek. Gidin siz il başkanlığınızı yapın, kadın kolları kurultayına karışmayın."

"İradenize sahip çıkın"

Köse, bir kadın kurultayına bu kadar müdahalenin olmaması gerektiğini, illere yapılan baskıların farkında olduğunu ve halen baskının devam ettiğini iddia etti. "Neyin baskısı bu?" diye soran Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımızın adını kullanarak illere, il başkanlarına efendim Genel Başkan beni çağırmış, 'Fatma başkan sen bu dönem aday olma' demiş, ben de 'olurum' demişim. Buna kim inanır, kargalar bile güler. Genel Başkana rağmen çıktım buraya aday oldum diyelim, 'Ben sana aday olma demiştim.' demez mi? Ertesi gün beni görevden almaz mı, yetkisi var. Böyle bir yalana asla inanmayın. Bana 'çekil' deseydi kesinlikle aday olmazdım. Benimle çalışmak istemiyorsa açıklıkla söylerdi. Lütfen bu dedikodulara inanmayın. O erk var ya o yukarıdakiler, partiyi dizayn etmeye çalışanlar şimdi kadın örgütü üzerinden götürmeye çalışıyor. O kadar farkındayım ki. 'Oyunuzu bana verin' demiyorum. Söylediğim şu, iradenize sahip çıkın, hiç kimsenin sizin üzerinizde tahakküm kurmasına izin vermeyin."

Siyasetin bir iddia işi olduğunu belirten Köse, "Eğer bugün siz yoldaşınızı satarsınız, yarın o yürüdüğünüz kişiler de sizi satar. Bunu asla unutmayın. Yoldaşlık kültürüne önem veren bir kitleyiz. Bizi tanımıyor olabilirsiniz. Hani o yukarıdakiler var ya, neyin hesaplaşması anlamıyorum." diye konuştu.

"25 yıl 3 gündür bu emeği veriyorum"

Aylin Nazlıaka ise konuşmasına "Bize imza veren, vermeyen, oy verecek olan, vermeyecek olan herkese teşekkür ederim. En büyük teşekkürü 8 yıldır bu örgütlü mücadelenin içinde yer alan Fatma başkanıma yapmak isterim. Gerçekten çok emeği var. Bizzat şahitlik ettim bu emeğine." diyerek başladı.

Köse ve ekibine, partide verdikleri mücadele dolayısıyla minnet ve şükranlarını sunan Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Şimdi burada İstanbul İl Başkanımız yok. Benim tanıdığım İstanbul İl Başkanımız kişiler üzerinden değil, değerler üzerinden siyaset yapar. Yine benim tanıdığım İstanbul İl Başkanımız birilerini bir yere taşımak için değil, CHP'yi bir yerlere yükseltmek için siyaset yapar. Bir cümle de hani 'sataşma hakkı' diye bir şey vardır, İzmir İl Başkanımızla ilgili söylemek isterim. Doğrudur bir toplantı, bir seçim yapmış olabilirler. Fakat o dönemde bildiğim kadarıyla ben aday değildim, değil mi başkanım? Siyasette bazen koşullar değişir, değişen koşullara göre de seçim bir haktır."

Emeğin önemine dikkati çeken Nazlıaka, "Birbirimizin emeğini sahiplenmek zorundayız. '3 günlük emek' lafı dolanıyor. Yanlış anlamayın 25 yıl 3 gündür bu emeği veriyorum. Eğer takdir eder de beni seçerseniz mutlaka benden önceki kadın kolları genel başkanlarımızla kabul ederlerse birlikte çalışmayı çok arzu ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada kurultayda, konuşmasından önce Nazlıaka'nın tanıtım videosu gösterildi. Daha sonra, oy verme işlemi başladı.