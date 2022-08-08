Aylin Nazlıaka: "Sandık Gelecek, Saray Düzeni Bitecek" - Son Dakika
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Aylin Nazlıaka: "Sandık Gelecek, Saray Düzeni Bitecek"

08.08.2022 17:32
Aylin Nazlıaka: "Sandık Gelecek, Saray Düzeni Bitecek"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak projesi kapsamında gittiği Kırşehir’de; “Son üç yılda üç kez Maliye bakanı, dört kez de Merkez Bankası başkanı değişti. Eğitim kötü gidiyor, eğitim bakanı affını istemek durumunda kalıyor. Tarım kötü gidiyor, tarım bakanı affını istemek zorunda kalıyor. Yani sürekli olarak bir şeyler değişiyor. Peki değişimde sıra kimde? O zaman sandık diyoruz. Sandık gelecek, Saray düzeni bitecek” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak projesi kapsamında gittiği Kırşehir'de; "Son üç yılda üç kez Maliye bakanı, dört kez de Merkez Bankası başkanı değişti. Eğitim kötü gidiyor, eğitim bakanı affını istemek durumunda kalıyor. Tarım kötü gidiyor, tarım bakanı affını istemek zorunda kalıyor. Yani sürekli olarak bir şeyler değişiyor. Peki değişimde sıra kimde? O zaman sandık diyoruz. Sandık gelecek, Saray düzeni bitecek" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak otobüsü ile hafta sonu gittiği Kırşehir'de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Nazlıaka, şunları söyledi:

SANDIK GELECEK, SARAY DÜZENİ BİTECEK

"Üzülerek utanarak söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar basiretsiz, hiç bu kadar yeteneksiz, hiç bu kadar liyakatsız kadrolar tarafından yönetilmemişti. Öylesine adaletsiz bir düzenin içerisindeyiz ki, öylesine kötü yönetiliyoruz ki yöneten her sorunda bir sorumlu buluyor. Enflasyon yüksek mi çıkıyor, ki yüksek, TÜİK başkanı görevden alınıyor. Sorular mı çalınıyor? ÖSYM Başkanı görevden alınıyor. Et fiyatları uçuyor mu? Et ve Süt Kurumu Başkanı görevden alınıyor. Ekonomi kötü mü gidiyor, damat affını istetiliyor. Faizler yüksek oluyor, Merkez Bankası Başkanı affını istiyor. Son üç yılda üç kez maliye bakanı, dört kez de merkez bankası başkanı değişti. Eğitim kötü gidiyor, eğitim bakanı affını istemek durumunda kalıyor. Tarım kötü gidiyor, tarım bakanı affını istemek zorunda kalıyor. Yani sürekli olarak bir şeyler değişiyor. Peki değişimde sıra kimde? O zaman sandık diyoruz. Sandık gelecek, Saray düzeni bitecek."

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Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Aylin Nazlıaka, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aylin Nazlıaka: 'Sandık Gelecek, Saray Düzeni Bitecek' - Son Dakika

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